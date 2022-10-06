Пять сценариев: Запад подготовил варианты ответов на возможный ядерный удар по Украине, — СМИ

Если россияне решатся применить оружие массового поражения, Запад может выбирать ответы разной степени жесткости. Во многом это зависит от того, насколько серьезно там относятся к угрозе глобальной ядерной войны.

Related video

После того, как россияне, в том числе и президент РФ Владимир Путин, вновь заговорили о возможности применения ядерного оружия в войне с Украиной, западные лидеры пообещали, что ответ на это будет сокрушительным для России. Как пишет британский таблоид The Sun, рассматриваются пять основных сценариев, однако выбор осложняется опасениями спровоцировать глобальную ядерную войну.

Сейчас США разместили около 100 единиц тактического ядерного оружия в странах НАТО, которое могут использовать для ответных действий против российских войск.

Мэтью Крениг из Атлантического совета считает, что это "демонстрирует решимость и напоминает Москве об опасности ее действий". Но все же есть вероятность, что Кремль проигнорирует это обстоятельство, и тогда Западу придется как-то наказывать агрессора.

Сценарий 1: ядерное возмездие

В случае применения российскими войсками ядерного оружия против Украины Запад мог бы ответить симметрично: нанести ядерный удар по России.

Однако эксперты считают этот сценарий маловероятным, поскольку он может привести к полномасштабной ядерной войне.

Эксперт по национальной безопасности США Джеффри Эдмондс отметил, что этот сценарий сразу же спровоцирует войну России против США и НАТО.

"Нанесение ударов по целям внутри России ядерным оружием вряд ли будет рассматриваться президентом США как жизнеспособный вариант", — сказал он.

Сценарий 2: уничтожение армии РФ

Бывший директор ЦРУ и генерал армии в отставке Дэвид Петреус заявил, что США и их союзники уничтожат российские войска и технику в Украине, если Путин нанесет ядерный удар.

По его словам. коллективными усилиями НАТО способно уничтожить все российские войска в Украине, в том числе в Крыму, а также каждый российский военный корабль, находящийся в Черном море. Петреус уверен, что такой ответ со стороны США и НАТО будет вполне уместным, хоть Украина пока и не является членом Альянса. Ведь распространение радиации на территории стран — членов блока может быть воспринято как нападение на члена НАТО.

"Это [применение россиянами ядерного оружия] настолько ужасно, что должен быть ответ", — подчеркнул Петреус.

Сенатор-республиканец Марко Рубио при этом отмечает, что россияне могут решиться на удар не по Украине, а по территории ее союзников, где находятся пункты распределения военной помощи для ВСУ.

Сценарий 3: уничтожение Черноморского флота

Дэвид Петреус неспроста предупредил о том, что для разрушения военного потенциала России необходимо уничтожить Черноморский флот. Базирующийся в Крыму флот считался центральным элементом российского вторжения в Украину.

Его уничтожение затруднило бы перемещение войск и техники по морю, к тому же в его состав входит авиационный полк, наносящий удары по ВСУ.

Впрочем, издание напоминает, что Украина и без вмешательства НАТО сумела нанести по флоту несколько сокрушительных ударов. После февральского вторжения Силы обороны Украины потопили несколько военных судов россиян, в том числе флагман флота крейсер "Москва".

Сценарий 4: точечный удар

Ответ НАТО мог бы быть и не столь масштабным и выражаться, к примеру, в нанесении точечного удара по кораблю ВМФ России или начале целенаправленной кампании по уничтожению российских ВВС.

Мэри Гланц из Американского института мира заявила, что Запад также может ликвидировать российские подразделения, ответственные за применение ядерного оружия.

"Это покажет миру, что Соединенные Штаты серьезно относятся к защите государств, которые отказываются от разработки и применения ядерного оружия", — считает она.

Сценарий 5: усиление санкций

Западные страны уже ввел ряд санкций против России за развязанную ей войну в Украине. В случае ядерного удара их могут ужесточить, что сильно ударит по российской экономике.

Но Мэри Гланц уверена, что этот сценарий — слабый рычаг воздействия.

"Этот ответ существенно не отличается от текущей деятельности и не будет так заметно подчеркивать разницу между российской обычной и ядерной агрессией", — сказала она.

По словам эксперта, в случае выбора такого сценария неядерные государства, которые сейчас наблюдают за реакцией мира на российское нападение, могут воспринять это недостаточной мерой и захотят обзавестись ядерным оружием для защиты.

Бездействие

Этот сценарий, как и еще два, не подразумевающих существенного наказания для России за гипотетическую ядерную агрессию, считают маловероятными, но все же возможными.

В первом случае, Запад может проигнорировать ядерную атаку, чтобы не допустить эскалации, и просто продолжать оказывать военную помощь украинцам, введя новые санкции. Во втором — начнет искать компромиссы, чтобы дать российскому руководству возможность найти выход из конфликта.

Однако эти шаги показали бы, что ядерный шантаж работает.

"Хотя этот вариант кажется разумным, учитывая уровень разрушений и издержки эскалации, он имеет серьезные последствия для международной безопасности", — отметил эксперт по национальной безопасности США Джеффри Эдмондс.

По его словам, цель России — добиться окончания войны путем переговоров, которые положили бы конец сотрудничеству в области безопасности между США, Украиной и НАТО и признали Крым и Донбасс российскими.

"Учитывая успехи Украины в защите своей страны до сих пор, это не кажется политически возможным или желательным с точки зрения украинского руководства", — сказал Эдмондс.

Напомним, Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины заявил о том, от россиян стоит ожидать усиления ядерного шантажа и различных провокаций. Таким образом Россия пытается добиться проведения переговоров на своих условиях.

В то же время и в украинской военной разведке заявляли о том, что вероятность применения ядерного оружия в Украине очень высока. Оружие массового поражения могут использовать для уничтожения личного состава и техники ВСУ на линии фронта, а также для ликвидации ключевых командных пунктов и объектов критической инфраструктуры.