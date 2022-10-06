П'ять сценаріїв: Захід підготував варіанти відповідей на можливий ядерний удар по Україні — ЗМІ

Якщо росіяни наважаться застосувати зброю масової поразки, Захід може обирати відповіді різного ступеня жорсткості. Багато в чому це залежить від того, наскільки серйозно там ставляться до загрози глобальної ядерної війни.

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Після того, як росіяни, у тому числі і президент РФ Володимир Путін, знову заговорили про можливість застосування ядерної зброї у війні з Україною, західні лідери пообіцяли, що відповідь на це буде нищівною для Росії. Як пише британський таблоїд The Sun, розглядаються п'ять основних сценаріїв, проте вибір ускладнюється побоюваннями спровокувати глобальну ядерну війну.

Зараз США розмістили близько 100 одиниць тактичної ядерної зброї в країнах НАТО, яку можуть використовувати для дій у відповідь проти російських військ.

Метью Креніг з Атлантичної ради вважає, що це "демонструє рішучість і нагадує Москві про небезпеку її дій". Але все ж таки є ймовірність, що Кремль проігнорує цю обставину, і тоді Заходу доведеться якось карати агресора.

Сценарій 1: ядерна відплата

У разі застосування російськими військами ядерної зброї проти України Захід міг би відповісти симетрично: завдати ядерного удару по Росії.

Проте експерти вважають цей сценарій малоймовірним, оскільки він може призвести до повномасштабної ядерної війни.

Експерт із національної безпеки США Джеффрі Едмондс зазначив, що цей сценарій одразу ж спровокує війну Росії проти США та НАТО.

"Нанесення ударів по цілям усередині Росії ядерною зброєю навряд чи розглядатиметься президентом США як життєздатний варіант", — сказав він.

Сценарій 2: знищення армії РФ

Колишній директор ЦРУ та генерал армії у відставці Девід Петреус заявив, що США та їхні союзники знищать російські війська та техніку в Україні, якщо Путін завдасть ядерного удару.

За його словами. колективні зусилля НАТО здатні знищити всі російські війська в Україні, в тому числі в Криму, а також кожен російський військовий корабель, що знаходиться в Чорному морі. Петреус упевнений, що така відповідь з боку США та НАТО буде цілком доречною, хоч Україна поки що і не є членом Альянсу. Адже поширення радіації на території країн-членів блоку може бути сприйнято як напад на члена НАТО.

"Це [застосування росіянами ядерної зброї] настільки жахливо, що має бути відповідь", — наголосив Петреус.

Сенатор-республіканець Марко Рубіо при цьому зазначає, що росіяни можуть зважитися на удар не по Україні, а територією її союзників, де знаходяться пункти розподілу військової допомоги для ЗСУ.

Сценарій 3: знищення Чорноморського флоту

Девід Петреус неспроста попередив, що для руйнації військового потенціалу Росії необхідно знищити Чорноморський флот. Флот, що базується в Криму, вважався центральним елементом російського вторгнення в Україну.

Його знищення ускладнило б переміщення військ і техніки морем, до того ж до його складу входить авіаційний полк, що завдає ударів по ЗСУ.

Втім, видання нагадує, що Україна і без втручання НАТО зуміла завдати по флоту кількох нищівних ударів. Після лютневого вторгнення Сили оборони України потопили кілька військових суден Росії, зокрема флагман флоту крейсер "Москва".

Сценарій 4: точковий удар

Відповідь НАТО могла б бути і не настільки масштабною і виражатися, наприклад, у завданні точкового удару по кораблю ВМФ Росії або початку цілеспрямованої кампанії зі знищення російських ВПС.

Мері Гланц із Американського інституту світу заявила, що Захід також може ліквідувати російські підрозділи, відповідальні за застосування ядерної зброї.

"Це покаже світові, що Сполучені Штати серйозно ставляться до захисту держав, які відмовляються від розробки та застосування ядерної зброї", — вважає вона.

Сценарій 5: посилення санкцій

Західні країни вже запровадили низку санкцій проти Росії за розв'язану їй війну в Україні. У разі ядерного удару їх можуть посилити, що сильно вдарить по російській економіці.

Але Мері Гланц впевнена, що цей сценарій – слабкий важіль дії.

"Ця відповідь суттєво не відрізняється від поточної діяльності і не так помітно підкреслюватиме різницю між російською звичайною та ядерною агресією", — сказала вона.

За словами експерта, у разі вибору такого сценарію неядерні держави, які зараз спостерігають за реакцією світу на російський напад, можуть сприйняти це недостатнім заходом і захочуть придбати ядерну зброю для захисту.

Бездіяльність

Цей сценарій, як і ще два, які не мають на увазі суттєвого покарання для Росії за гіпотетичну ядерну агресію, вважають малоймовірними, але все ж таки можливими.

У першому випадку Захід може проігнорувати ядерну атаку, щоб не допустити ескалації, і просто продовжувати надавати військову допомогу українцям, запровадивши нові санкції. У другому почне шукати компроміси, щоб дати російському керівництву можливість знайти вихід із конфлікту.

Однак ці кроки б показали, що ядерний шантаж працює.

"Хоча цей варіант здається розумним, враховуючи рівень руйнувань та витрати ескалації, він має серйозні наслідки для міжнародної безпеки", — зазначив експерт із національної безпеки США Джеффрі Едмондс.

За його словами, мета Росії — домогтися закінчення війни шляхом переговорів, які поклали б край співпраці у сфері безпеки між США, Україною та НАТО і визнали Крим та Донбас російськими.

"З огляду на успіхи України у захисті своєї країни досі це не здається політично можливим чи бажаним з погляду українського керівництва", — сказав Едмондс.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України заявив про те, що від росіян варто очікувати посилення ядерного шантажу та різних провокацій. Таким чином, Росія намагається домогтися проведення переговорів на своїх умовах.

Водночас і в українській військовій розвідці заявляли про те, що ймовірність застосування ядерної зброї в Україні є дуже високою. Зброю масового ураження можуть використовувати для знищення особового складу та техніки ЗСУ на лінії фронту, а також для ліквідації ключових командних пунктів та об'єктів критичної інфраструктури.