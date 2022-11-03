Дополнительные войска США в Европе останутся надолго, — Байден

В рамках усиления военного присутствия в Европе силы НАТО с июня месяца провели несколько маневров, в том числе ядерные учения в воздушных пространствах Бельгии и Великобритании.

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Президент Джо Байден в ходе брифинга заявил, что Соединенные Штаты намерены сохранять присутствие дополнительных войск в Европе на протяжении длительного времени. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Американскому президенту задали вопрос, как долго дополнительный контингент войск США будет оставаться в Польше и других странах НАТО.

"Они будут там еще долго", — ответил Байден.

Военное присутствие сил НАТО в Европе

Заявление Йенса Столтенберга

Об усилении боевых групп на восточном рубеже Североатлантического альянса заявил в июне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, в планах Альянса увеличить численность контингента в 7,5 раз — с 40 тысяч до 300 тысяч военнослужащих. Генсек отметил, что усиление восточного рубежа даст больше возможностей в организации противовоздушной обороны.

Авианосец "Джордж Буш"

В конце августа в Средиземное море 25 августа вошла американская авианосная ударная группа, возглавляемая атомным авианосцем "Джордж Буш". По информации Пентагона, группа направилась в регион на фоне военных действий в Украине.

На борту авианосца находится более 70 единиц самолетов, вертолетов и другой авиационной техники. Самолеты совершали патрульные полеты в направлении южной части Европы, Литвы и Польши. Командующий авианосной ударной группы контр-адмирал Деннис Уоллес заявил, что его военнослужащие готовы к любой миссии, в том числе вступить в бой с российской армией, и это команда демонстрирует каждый день.

Авианосец посетил командующий НАТО Йенс Столтенберг, который отметил, что одна из задач ударной группы — внимательно следить за Россией на фоне угрозы применения атомной "грязной бомбы".

"Кричащие орлы"

В конце октября на румынской военной авиабазе в нескольких километрах от украинской границы Соединенные Штаты разместили 101-ю воздушно-десантную дивизию "Кричащие орлы", которые провели учения, максимально приближенные к боевым условиям. В интервью агентству CBS News командир дивизии Джон Любас несколько раз подчеркнул, что они прибыли в Европу для защиты территории НАТО.

"Стойкий полдень"

С 17 по 30 октября в воздушных пространствах Бельгии и Великобритании, а также над акваториями Северного и Норвежского морей прошли ядерные учения НАТО "Стойкий полдень". В ходе учений были задействованы бомбардировщики В-52, которые потенциально способны нести ядерное оружие, а также истребители 4-го и 5-го поколений, самолеты наблюдения и топливозаправщики.