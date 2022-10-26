Команда американского авианосца "Джордж Буш" готова воевать с Россией, — командир

USS George H. W. Bush (CVN-77) с более чем 70 самолетами, вертолетами и прочей авиационной техникой на борту помогает в испытаниях оборонных возможностей НАТО. В условиях войны в Украине такая задача может стать реальной.

Related video

Экипаж большого американского авианосца USS George H. W. Bush (CVN-77), который находится в европейских водах, заявил о готовности вступить в бой с Россией, в случае необходимости. Но при этом утверждается, что миссия корабля состоит в сдерживании угроз и предотвращении эскалации, сообщает Sky News.

Авианосец США "Джордж Буш-старший", на борту которого находится более 70 самолетов, вертолетов и прочей авиационной техники, помогает в испытаниях оборонных возможностей НАТО. Но на фоне вторжения российских войск в Украину такая задача может превратиться в реальную.

За несколько последних дней истребители F-18 поднимались с авианосца и летели в направлении южной части Европы, Литвы и Польши, поблизости с российской границей. Самолеты НАТО участвовали в совместной патрульной миссии вместе с боевыми самолетами стран-союзников и военными кораблями.

Командир авианосной группы сказал в интервью журналистам, что его подопечные "готовы к любой миссии" и в этом его послание России.

"Мы хотим мира, все этого хотят", — сказал контр-адмирал Ден Велес.

"Хотим, чтобы война закончилась, чтобы вернулась стабильность, чтобы Европа была мирной и стабильной, но мы готовы", — пояснил он.

По его словам, корабль, ударная группировка и союзники готовы ко всему и ежедневно это демонстрируют.

Напомним, что ВС РФ вербует 10 тысяч спецназовцев Афганистана, которых подготовили американские и британские инструкторы.

Ранее Фокус сообщал, что Россия ждет от Ирана новейшие дроны Arash-2, у которых намного больше взрывчатки, чем у Shahed-136.