Швеція та Фінляндія виконали всі вимоги для вступу до НАТО: Туреччина не погоджується

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг поспішає розширити оборонний союз, щоб не допустити прорахунків із Москвою. Анкара змушує Стокгольм чинити рішучіше з курдськими сепаратистами.

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Швеція та Фінляндія виконали всі вимоги та готові вступити до НАТО. Про це сказав генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Столтенберг закликав Туреччину ратифікувати відповідний протокол. За його словами, Фінляндія та Швеція виконали угоду з Туреччиною.

"Вони стали сильними партнерами у нашій спільній боротьбі з тероризмом у всіх його формах та проявах. І вони явно віддані довгостроковій співпраці з Туреччиною для вирішення проблем безпеки", — зауважив генсек Альянсу.

Столтенберг впевнений, що Фінляндію і Швецію треба вітати як повноправних членів НАТО. Стокгольм та Гельсінкі суттєво збільшили співпрацю з Анкарою у сфері контртероризму, додав він.

"У ці небезпечні часи ще важливіше завершити їхнє приєднання, щоб не допустити жодних непорозумінь чи прорахунків із Москвою", — цитує Reuters виступ Столтенберга.

Генсек НАТО згадав про розмову з лідерами Фінляндії та Швеції минулого тижня. Швеція, за його даними, змінила антитерористичне законодавство і продовжує видавати Туреччині членів робітничої партії Курдистану, яку Анкара вважає терористичною організацією, пише газета Hurriyet.

Туреччина посперечалася зі Столтенбергом

Стокгольм недостатньо вжив заходів для боротьби з тероризмом, заявив глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу на пресконференції з Єнсом Столтенбергом.

"Є кроки, які необхідно зробити не тільки для запрошення, а й для повного членства. Були зроблені деякі кроки, скасування Швецією ембарго на постачання зброї, воно має бути постійним", — сказав Чавушоглу.

Турецький парламент і народ, за словами міністра, має побачити, що обидві країни зробили важливі кроки у боротьбі з тероризмом.

"У нас немає серйозних проблем з Фінляндією. Велике значення надається спільному членству двох країн, до Швеції та Фінляндії ми ставимося однаково", — сказав він.

Глава МЗС Фінляндії Пекка Гаавісто зазначив, що НАТО буде складно планувати оборонну стратегію, якщо Фінляндія та Швеція вступлять до Альянсу по черзі. Туреччина поки що не ратифікувала членство двох країн у НАТО, зауважив він.

Якщо Стокгольм та Гельсінкі не приєднаються до НАТО одночасно, відбудеться кризова ситуація і треба буде думати над подальшими кроками, вважає Гаавісто.

Нагадаємо, що посол США у Фінляндії Дуглас Хікі говорив про можливість приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО до 25 грудня. Дипломат упевнений, що президент Туреччини Реджеп Ердоган не захоче залишатися на самоті і швидко схвалить угоду.

Фінляндія, Швеція та керівництво НАТО ще в липні підписали протоколи про вступ країн до Альянсу.