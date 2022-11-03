Швеция и Финляндия выполнили все требования для вступления в НАТО: Турция не соглашается

Генсек Альянса Йенс Столтенберг торопится расширить оборонный союз, чтобы не допустить просчетов с Москвой. Анкара заставляет Стокгольм поступать решительнее с курдскими сепаратистами.

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Швеция и Финляндия выполнили все требования и готовы вступить в НАТО. Об этом сказал генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Столтенберг призвал Турцию ратифицировать соответствующий протокол. По его словам, Финляндия и Швеция выполнили соглашение с Турцией.

"Они стали сильными партнерами в нашей совместной борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях. И они явно привержены долгосрочному сотрудничеству с Турцией для решения проблем безопасности", — заметил генсек Альянса.

Столтенберг уверен, что Финляндию и Швецию надо приветствовать в качестве полноправных членов НАТО. Стокгольм и Хельсинки существенно увеличили сотрудничество с Анкарой в сфере контртерроризма, добавил он.

"В эти опасные времена еще важнее завершить их присоединение, чтобы не допустить никаких недоразумений или просчетов с Москвой", — цитирует Reuters выступление Столтенберга.

Генсек НАТО вспомнил о разговоре с лидерами Финляндии и Швеции на прошлой неделе. Швеция, по его сведениям, изменила антитеррористическое законодательство и продолжает выдавать Турции членов рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией, пишет газета Hurriyet.

Турция поспорила со Столтенбергом

Стокгольм недостаточно принял мер для борьбы с терроризмом, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом.

"Есть шаги, которые необходимо предпринять не только для приглашения, но и для полного членства. Были предприняты некоторые шаги, отмена Швецией эмбарго на поставки оружия, оно должно быть постоянным", — сказал Чавушоглу.

Турецкий парламент и народ, по словам министра, должен увидеть, что обе страны предприняли важные шаги в борьбе с терроризмом.

"У нас нет серьезных проблем с Финляндией. Большое значение придается совместному членству двух стран, к Швеции и Финляндии мы относимся одинаково", — заключил он.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто отметил, что НАТО будет сложно планировать оборонную стратегию, если Финляндия и Швеция вступят в Альянс поочередно. Турция пока не ратифицировала членство двух стран в НАТО, заметил он.

Если Стокгольм и Хельсинки не присоединятся к НАТО одновременно, произойдет кризисная ситуация и надо будет думать над дальнейшим шагами, полагает Хаависто.

Напомним, что посол США в Финляндии Дуглас Хики говорил о возможности присоединения Финляндии и Швеции к НАТО до 25 декабря. Дипломат уверен, что президент Турции Реджеп Эрдоган не захочет оставаться в одиночестве и быстро одобрит соглашение.

Финляндия, Швеция и руководство НАТО еще в июле подписали протоколы о вступлении стран в Альянс.