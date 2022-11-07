У МЗС Польщі пояснили, чому союз з Україною та Британією не замінить НАТО

За словами заступника міністра закордонних справ Марчина Пшидача, єдиний альянс у світі, який нині здатний захистити Україну — це НАТО.

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Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшидач під час дискусії на Українському центральноєвропейському форумі у Львові 7 листопада заявив, що українцям не слід покладати надмірних сподівань на потрійний політичний союз України з Великобританією та Польщею. За словами польського дипломата, єдиною силою, яка здатна захистити Україну в нинішніх умовах, — це Північноатлантичний Альянс. Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Заступник голови польської дипломатії зазначив, що потрійний союз України, Великобританії та Польщі має політичний характер, а його створення не передбачає зміни у структурі безпеки.

"Говорімо чесно, зараз є один альянс у світі, який здатний захистити Україну. Цей альянс — це НАТО", — наголосив Пшидач.

Водночас заступник голови польського МЗС вважає, що буде неправильним применшувати важливість тристороннього політичного союзу, втім, як і не слід шукати у ньому заміни НАТО.

"Що стосується тристороннього союзу — його майбутнє світле, але прошу не шукати в ньому замінника того, що вже є з боку НАТО", — зазначив заступник глави МЗС Польщі.

Зі свого боку заступник глави МЗС України Євген Перебийніс погодився з оцінкою польського колеги й додав, що українська сторона має намір надалі розвивати союз трьох дружніх країн, який хоч і не може повною мірою замінити Альянс, але відіграє важливу роль у боротьбі з російською агресією.

"Ми вже запустили цей формат співпраці на рівні МЗС, і сподіваємось підняти на рівень лідерів", — підсумував Перебийніс.

Раніше повідомлялося, що серед чиновників НАТО розпочалася боротьба за крісло генерального секретаря Альянсу, який нинішній керівник Єнс Столтенберг залишить за рік. Як повідомили у The New York Times, у Вашингтоні вже з'явився один головний кандидат — міністерка фінансів Канади Христя Фріланд, яка є українкою за походженням.

Президент США Джо Байден, відповідаючи на питання про наявність додаткового контингенту військ у Європі, заявив, що вони туди прибули надовго. Йшлося про збільшення чисельності військ НАТО на східних рубежах із 40 до 300 тисяч військовослужбовців.