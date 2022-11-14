"Следующие месяцы будут тяжелыми": НАТО призвало не недооценивать ВС РФ после отхода из Херсона

Российские войска сохраняют существенные возможности и большую численность, поэтому НАТО продолжит поддерживать Украину, заверил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

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Вооруженные силы РФ сохраняют значительные возможности, поэтому их не стоит недооценивать, несмотря на их недавний отход с территории Херсона. Следующие месяцы войны будут тяжелыми и НАТО продолжит поддерживать Украину, чтобы Киев имел сильные позиции за столом переговоров с РФ в будущем. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с главами МИД и Минобороны Нидерландов в понедельник, 14 ноября, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По словам руководителя Альянса, уход войск РФ из Херсона продемонстрировал храбрость украинских защитников и доказал необходимость продолжения оказания помощи Украине со стороны организации. В то же время Столтенберг выразил уверенность, что недооценивать российские силы было бы ошибкой.

"Российские вооруженные силы сохраняют значительные возможности, большое число личного состава… Следующие месяцы будут тяжелыми", — сказал генсек Альянса.

Столтенберг также отметил, что единственный способ для Украины добиться приемлемого результата — это иметь сильные позиции на поле боя.

"Большинство войн заканчиваются на каком-то этапе за столом переговоров. Но то, что происходит за этим столом, в корне связано с ситуацией на поле боя. Что мы должны делать, так это поддерживать Украину, чтобы на каком-то этапе могли состояться переговоры, на которых Украина могла бы победить как независимая суверенная европейская нация", — сказал генсек НАТО.

Также Столтенберг подчеркнул, что исключительно украинская сторона в праве решать, какие условия окончания войны против РФ будут для нее приемлемыми.

Напомним, недавно СМИ сообщили, что на закрытой встрече в Брюсселе, которая состоялась в октябре, ряд стран, включая Грецию и Польшу, поддержали заявку Украины на вступление в НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что вывод российских войск из Херсона служит подтверждением того, что Альянс оказывает Украине эффективную поддержку.