"Крок за кроком звільняємо території": Зеленський дав інтерв'ю в Херсоні (відео)

Глава держави наголосив, що росіяни нічого просто так не віддають, а звільнення Херсона — це результат дій української армії.

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Президент України Володимир Зеленський 14 листопада в деокупованому Херсоні відповів на низку питань журналістів. Зокрема, глава держави подякував західним союзникам за надання військової допомоги Україні та сказав, що українські воїни крок за кроком проходять складний шлях і продовжують звільняти захоплені території.

Глава держави наголосив, що противник просто так нічого нам не віддає, а визволення Херсона є результатом дій української армії, яка сплачує високу ціну за перемогу в цій війні.

"Крок за кроком звільняємо окуповані території нашої держави. Це важка, довга, складна дорога. Але ми її пройдемо. Тому що на цій війні — найкращі герої нашої країни!" — наголосив Зеленський.

За словами українського лідера, Збройні сили України йдуть уперед, оскільки Росія обманює весь світ, і тому не варто вірити в слова щодо будь-яких мирних ініціатив із боку Москви.

"Ми готові до миру, але миру для всієї нашої країни. Це території всієї нашої держави. Тут ідеться про суверенітет нашої країни, і тому ми боремося з російською агресією", — зазначив президент.

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Зеленський також відповів на запитання щодо подальших планів України та сказав, що ЗСУ не йтиме на Москву, тому що Україну цікавлять не чужі території, а свої, які потребують деокупації.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав звільнений Херсон і взяв участь в офіційному піднятті прапора України над будівлею обласної адміністрації. На урочистій церемонії підняття прапора також були присутні заступниця міністра оборони Ганна Маляр і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.