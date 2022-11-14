"Шаг за шагом освобождаем территории": Зеленский дал интервью в Херсоне (видео)

Глава государства подчеркнул, что россияне ничего просто так не отдают, а освобождение Херсона — это результат действий украинской армии.

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Президент Украины Владимир Зеленский 14 ноября в деоккупированном Херсоне ответил на ряд вопросов журналистов. В частности глава государства поблагодарил западных союзников за предоставление военной помощи Украине и сказал, что украинские воины шаг за шагом проходят сложный путь и продолжают освобождать захваченные территории.

Глава государства подчеркнул, что противник просто так ничего нам не отдает, а освобождение Херсона является результатом действий украинской армии, которая платит высокую цену за победу в этой войне.

"Шаг за шагом освобождаем оккупированные территории нашего государства. Это трудный, длинный, сложный путь. Но мы его пройдем. Потому что на этой войне — лучшие герои нашей страны!" — подчеркнул Зеленский.

По словам украинского лидера, Вооруженные силы Украины идут вперед, поскольку Россия обманывает весь мир и поэтому не стоит верить в слова относительно каких-либо мирных инициатив со стороны Москвы.

"Мы готовы к миру, но мира для всей нашей страны. Это территории всего нашего государства. Здесь речь идет о суверенитете нашей страны, и поэтому мы боремся с российской агрессией", — отметил президент.

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Зеленский также ответил на вопрос о дальнейших планах Украины и сказал, что ВСУ не будут идти на Москву, потому что Украину интересуют не чужие территории, а свои, нуждающиеся в деоккупации.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденный Херсон и принял участие в официальном поднятии флага Украины над зданием областной администрации. На торжественной церемонии поднятия флага также присутствовали заместитель министра обороны Анна Маляр и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.