"На Москву наступать не будем": Зеленский приехал в освобожденный Херсон (видео)

Глава государства пообщался с военными в деоккупированном областном центре. "Мы двигаемся вперед", –– подчеркнул он, поблагодарив союзников за поддержку.

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Сегодня, 14 ноября президент Украины Владимир Зеленский приехал в освобожденный от российских оккупантов Херсон. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как уточняется, в деоккупированном областном центре глава государства пообщался с украинскими военными.

"Мы продвигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", — подчеркнул он, обращаясь к защитникам перед зданием администрации на главной площади города, где снова развевается украинский флаг.

Президент также поблагодарил Североатлантический Альянс и других союзников за поддержку Украине в войне против страны-агрессора.

Зеленский отметил, что поставка реактивных артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS из США имела большое значение для Вооруженных сил Украины.

Как добавляют журналисты, на херсонской площади собрались сотни местных жителей с украинскими флагами.

Отвечая на вопрос о том, куда дальше будут двигаться украинские войска, Зеленский заявил, что это не будет Москва.

"Не на Москву. Нас не интересуют территории другой страны", –– высказался президент.

Известный телеведущий Дмитрий Комаров спросил у президента, почему он решил записать свое новое обращение из Херсона, а не из своего офиса из Киева.

"А как же херсонский арбуз?" –– пошутил в ответ глава государства. При этом он отметил, что для него важно приехать в освобожденный город, где сегодня все ежедневно рискуют своими жизнями, включая военных и журналистов.

Напомним, Вооруженные силы Украины освободили Херсон 11 ноября. Местные жители массово встречали украинских бойцов в центре областного центра, над зданием ОГА водрузили флаг Украины.

Фокус также писал о том, что Путин может отказаться от пресс-конференции на фоне провала в Херсоне.