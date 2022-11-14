"На Москву наступати не будемо": Зеленський приїхав у звільнений Херсон (відео)

Глава держави поспілкувався із військовими у деокупованому обласному центрі. "Ми рухаємося вперед", — підкреслив він, подякувавши союзникам за підтримку.

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Сьогодні, 14 листопада, президент України Володимир Зеленський приїхав до звільненого від російських окупантів Херсона. Про це повідомляє агентство Reuters.

Як уточнюється, у деокупованому обласному центрі глава держави поспілкувався із українськими військовими.

"Ми просуваємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни", — підкреслив він, звертаючись до захисників перед будівлею адміністрації на головній площі міста, де знову майорить український прапор.

Президент також подякував Північноатлантичному Альянсу та іншим союзникам за підтримку Україні у війні проти країни-агресорки.

Зеленський зазначив, що постачання реактивних артилерійських систем високої мобільності HIMARS зі США мало велике значення для Збройних сил України.

Як додають журналісти, на херсонській площі зібралися сотні місцевих мешканців з українськими прапорами.

Відповідаючи на запитання, куди далі рухатимуться українські війська, Зеленський заявив, що це не буде Москва.

"Не на Москву. Нас не цікавлять території іншої країни", — висловився президент.

Відомий телеведучий Дмитро Комаров запитав президента, чому він вирішив записати своє нове звернення з Херсона, а не зі свого офісу з Києва.

"А як же херсонський кавун?" –– пожартував у відповідь глава держави. Водночас він зазначив, що для нього важливо приїхати до звільненого міста, де сьогодні всі щодня ризикують своїм життям, включно з військовими та журналістами.

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили Херсон 11 листопада. Місцеві жителі масово зустрічали українських бійців у центрі обласного центру, над будинком ОДА поставили прапор України.

Фокус також писав, що Путін може відмовитися від пресконференції на тлі провалу в Херсоні.