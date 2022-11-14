Теперь официально: Зеленский в Херсоне принял участие в поднятии флага Украины (видео)

Глава государства в освобожденном городе также вручил награды украинским военнослужащим.

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Сегодня, 14 ноября, президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне принял участие в официальном поднятии флага Украины над зданием облгосадминистрации. Об этом у себя в соцсетях сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

Зеленский в Херсоне

На видео, опубликованном представителем Офиса президента, видно, что главу государства в его поездке на освобожденные территории сопровождают глава ОП Андрей Ермак и замглавы Кирилл Тимошенко.

На торжественной церемонии поднятия флага также присутствовали заместитель министра обороны Анна Маляр и глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Фотографии президента на главной площади освобожденного города в своих соцсетях опубликовал и Ермак.

Помимо этого, Зеленский в Херсоне наградил украинских защитников. Соответствующие фотографии появились в Telegram-канале президента.

[ + – ] Награждение украинских военных в Херсоне

Зеленский в Херсоне: что известно

Сегодня президент Украины вместе со своей командой прибыл в деоккупированный областной центр.

Зеленский в Херсоне выступил перед военными, а также пообщался с журналистами.

"Мы продвигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", — прокомментировал он.

Отвечая на вопрос о том, куда дальше будут двигаться украинские войска, Зеленский заявил, что это не будет Москва.

"Не на Москву. Нас не интересуют территории другой страны", –– подчеркнул украинский лидер.

Напомним, Вооруженные силы Украины освободили Херсон 11 ноября. Местные жители массово приветствовали украинских бойцов в центре деоккупированного города.

Фокус также писал о том, что Путин может отказаться от пресс-конференции на фоне провала в Херсоне.