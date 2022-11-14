Тепер офіційно: Зеленський у Херсоні взяв участь у піднятті прапора України (відео)

Глава держави у звільненому місті також вручив нагороди українським військовослужбовцям.

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Сьогодні, 14 листопада, президент України Володимир Зеленський у Херсоні взяв участь в офіційному піднятті прапора України над будівлею облдержадміністрації. Про це у себе в соцмережах повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Зеленський у Херсоні

На відео, опублікованому представником Офісу президента, видно, що главу держави у його поїздці на звільнені території супроводжують голова ОП Андрій Єрмак та заступник голови Кирило Тимошенко.

На урочистій церемонії підняття прапора також були присутні заступниця міністра оборони Ганна Маляр та голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Фотографії президента на головній площі звільненого міста у своїх соцмережах опублікував і Єрмак.

Окрім цього, Зеленський у Херсоні нагородив українських захисників. Відповідні фотографії з'явилися у Telegram-каналі президента.

[ + – ] Нагородження українських військових у Херсоні

Зеленський у Херсоні: що відомо

Сьогодні президент України разом зі своєю командою прибув до деокупованого обласного центру.

Зеленський у Херсоні виступив перед військовими, а також поспілкувався із журналістами.

"Ми просуваємося вперед. Ми готові до миру, світу для всієї нашої країни", — прокоментував він.

Відповідаючи на запитання, куди далі рухатимуться українські війська, Зеленський заявив, що це не буде Москва.

"Не на Москву. Нас не цікавлять території іншої країни", — наголосив український лідер.

Нагадаємо, Збройні Сили України звільнили Херсон 11 листопада. Місцеві жителі масово вітали українських бійців у центрі деокупованого міста.

Фокус також писав, що Путін може відмовитися від пресконференції на тлі провалу в Херсоні.