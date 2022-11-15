ВС РФ обустраивают оборонные рубежи на левом берегу Днепра и наступают в Бахмуте, – Генштаб

По данным украинского командования, враг в оккупированном Крыму частично возобновил движение автотранспорта по Керченскому мосту.

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Вооруженные силы Российской Федерации продолжают обустраивать оборонные рубежи на левом берегу Днепра в южной части страны. Об этом сообщается в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

"Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредоточивают усилия на сдерживании действий Сил обороны Украины на отдельных направлениях", –– уточняет командование.

Во временно оккупированном Крыму враг также частично возобновил движение автотранспорта по Керченскому мосту.

[ + – ] Россияне продолжают обустраивать позиции на левом берегу Днепра Фото: deepstatemap.live

Ситуация на Донбассе

Россияне ведут наступление на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в Донецкой области.

За минувшие сутки Украина отбила атаки ВС РФ в районах следующих населенных пунктов –– Новоселовское Луганской области; Белогоровка, Бахмут, Бахмутское, Времовка, Красногоровка, Марьинка, Новокалиново, Новомихайловка, Первомайское Донецкой области.

За этот период захватчики нанесли 4 ракетных и 23 авиационных удара, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На территории оккупированной Луганской области противник ищет оставленные частные дома. Туда заселяют военнослужащих, которые прибыли в качестве резерва. Пытаясь найти такое пустующее жилье, россияне в населенном пункте Новоайдар раздают местным жителям листовки с требованием прибыть в так называемую "администрацию" для уточнения данных.

Удары по врагу

Генштаб подтвердил поражение подразделений противника в Луганской области. Так, в селе Меловатка Сватовского района ВСУ уничтожили штаб подразделения российских оккупантов. Уже известно о 30 погибших и более 20 раненых захватчиках.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла по врагу 21 удар, под которой попали 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 14 ноября в деоккупированном Херсоне сказал, что украинские защитники шаг за шагом проходят сложный путь и продолжают освобождать захваченные территории. Глава государства подчеркнул, что противник просто так ничего нам не отдает, а освобождение Херсона является результатом действий украинской армии, которая платит высокую цену за победу в этой войне.

Ранее НАТО призвало не недооценивать ВС РФ после отхода из Херсона.