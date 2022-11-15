Росія перейшла в оборону: ЗМІ дізналися про нову тактику ЗС РФ в Україні

За даними журналістів, російське командування змінило плани після втечі окупантів із Херсона. Президент України Володимир Зеленський наполягає на очищенні всіх захоплених територій.

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Російські окупанти розпочали оборонну тактику в Україні після втечі на півдні країни, зокрема, з Херсона. Про це сказав західний чиновник у спілкуванні з агентством Reuters.

Така заява прозвучала після того, як президент України Володимир Зеленський пообіцяв повернути всі захоплені території. Зеленський відвідав Херсон 14 листопада та сказав, що будь-яка мирна угода з Москвою обов'язково передбачає виведення всіх російських військ з України.

"Зрозуміло, що зараз російська окупація України — це оборонна операція", — зазначив співрозмовник Reuters на умовах анонімності.

За його оцінками, виведення військ із Херсона відбувалося досить впорядковано. Заяви Москви про виведення 30 тисяч солдатів перебільшені, реальна кількість наближалася до цифри 20 тисяч, продовжив він.

Джерело очікує статичну ситуацію на полі бою у 2023-му році.

"Якщо люди очікують на розвал сил з обох сторін, ми не бачимо нічого, що вказувало б на це з цього моменту і до кінця року. Жодна зі сторін не перебуває в такому стані, щоб її сили зазнали колапсу", — описав він стан справ.

Нагадаємо, що за даними розвідки США Кремль спеціально затягував відступ із Херсона та правого берега Дніпра. Влада Росії не хотіла давати президенту США Джо Байдена додаткові очки перед голосуванням на проміжних виборах до Конгресу.

В Офісі президента України раніше назвали найкраще місце для оборони ЗС РФ, воно знаходиться за межами України.

Аналітики Інституту вивчення війни вважали, що президент РФ Володимир Путін дозволив командувачу окупантів в Україні Сергію Суровікіну відвести війська з Херсона в обмін на новий наступ на Донбасі.