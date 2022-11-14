Варто чекати на новий контрнаступ: Україна має скористатися помилкою Путіна, — ISW

На думку аналітиків, зараз ініціатива перебуває у руках ЗСУ. Вони можуть скористатися бажанням Кремля продемонструвати хоч якусь перемогу, щоб завдати окупантам нищівного удару.

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Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що командувач окупаційних військ Сергій Суровікін отримав від президента РФ Володимира Путіна дозвіл на відступ з Херсона в обмін на обіцянку вибити ЗСУ з Донбасу. Тому російські війська розпочинають новий наступ у Донецькій області.

Найімовірніше, наступальні операції там активізуються найближчими тижнями з прибуттям додаткових мобілізованих військовослужбовців разом із силами, виведеними з Херсона.

"Українські сили в цьому районі опиняться у важкому становищі, і Києву, найімовірніше, доведеться відволікати війська для захисту від відновлених наступів Росії, — сказано у звіті ISW. — Росіяни навряд чи досягнуть значних успіхів в оперативному відношенні, попри відновлені зусилля, хоча цілком імовірно, що з часом вони можуть захопити Бахмут величезною ціною.

[ + – ] Карта ситуації на фронтах

Аналітики зазначають, що російські сили є сумішшю з регулярних військ, мобілізованих, ПВК "Вагнер", формування БАРС, "загонів ополчення ЛДНР", чеченських загонів Рамзана Кадирова та добровольчих батальйонів. Перевага цього угрупування лише у чисельності.

"Це химерне скупчення бойових сил матиме значно меншу бойову міць, ніж угрупування регулярних частин аналогічного розміру, — наголосили в ISW. — Вкрай малоймовірно, що Суровікін зможе перетворити її на силу, здатну вести великомасштабну наступальну механізовану маневрену війну, тим більше не витрачає (або йому це не дозволено) часу на створення злагодженого ударного угрупування, перш ніж кинути його в атаку".

У результаті ЗСУ, найімовірніше, вдасться протягом наступних кількох місяців змусити ворога зупинитися недалеко від вихідних точок.

Перепочинок вигідний Росії

Водночас, сили, що звільнилися після херсонської операції, Україна може використовувати як для оборонних, так і для контрнаступальних операцій. ЗСУ, ймовірно, направлять частину бойової могутності або для посилення контрнаступу, що триває в Луганській області, або для початку нового контрнаступу в інших районах. Тому припинення чи уповільнення бойових дій у найближчі кілька місяців є малоймовірним.

"Будь-яка спроба припинення вогню в цей час була б у переважній більшості випадків на користь Росії, — зазначили аналітики. — Путін повинен визнати, що йому потрібно дати своїм силам час на відновлення. Він повинен хотіти перешкодити українцям отримати вигоду з емоційного підйому своїх недавніх перемог. Той факт, що Путін продовжує підштовхувати своїх генералів до наступу в цих обставинах, є серйозною помилкою з військового погляду, найімовірніше, це пов'язано з тими психологічними факторами, які насамперед спонукали Путіна віддати наказ про вторгнення, але також більшою мірою через потребу Путіна продемонструвати свою жорсткість. Україна та її прихильники мають скористатися помилкою Путіна, продовжуючи контрнаступ в умовах набагато сприятливіших для Києва, ніж для Москви".

Раніше у ЗСУ повідомили, що в Бахмуті тривають запеклі бої, в яких ЗС РФ щодня втрачають убитими від 70 до 100 військовослужбовців.

Також повідомлялося, що ЗСУ під Бахмутом знищили гелікоптер Мі-8, який раніше стояв на озброєнні армії Білорусі. Пізніше з'ясувалося, що ліквідована одиниця бойової авіації належала приватній військовій компанії "Вагнер", яка бере активну участь у боях на Донбасі.