"Фабрика смерті": ЗС РФ щодня втрачають до 100 вбитих у боях за Бахмут, — командування

Подібні втрати серед особового складу також фіксуються на Авдіївському напрямку, а також у районі Кремінної та Сватового.

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У прифронтовому Бахмуті тривають запеклі бої, а ЗС РФ щодня втрачають убитими від 70 до 100 своїх військовослужбовців. Про це в етері національного телемарафону повідомив речник угруповання військ "Схід" Збройних сил України Сергій Череватий.

За словами офіцера, спроби захопити прифронтовий Бахмут стали для росіян "фабрикою смерті". Щодня ЗС РФ втрачають убитими від 70 до 100 своїх військовослужбовців.

Крім того, як наголошує Череватий, російська армія отримує таку ж кількість поранених солдатів, а Бахмут залишається під контролем України через мужність і стійкість, які під час запеклих боїв виявляють бійці ЗСУ.

"Коли назріє момент, і ми побачимо, що ми зможемо завдати серйознішого удару, то це обов'язково буде зроблено, але не ціною життів наших військовослужбовців, а технічною перевагою, коли зосередимо резерви для потужного вогневого удару, удару танковими підрозділами. Це буде зроблено, як уже робилося під час Харківської та Лиманської операцій", — продовжив спікер угруповання військ, коментуючи можливий контрнаступ ЗСУ на Бахмутському напрямку.

За словами Череватого, ЗС РФ зазнають великих втрат не лише у боях за Бахмут, а й у районі Авдіївки, Кремінної та Сватового. Спікер угруповання наголошує, внаслідок серйозних зіткнень за добу на зазначених напрямках окупанти втрачають сотнями вбитих.

[ + – ] ЗС РФ щодня втрачають до 100 убитих у боях за Бахмут

Зазначимо, що раніше американське видання The NYT показало бригаду Збройних сил України, яка захищає Бахмут від російських військових та найманців із ПВК "Вагнер". За даними журналістів, 58-а окрема мотопіхотна бригада — один із підрозділів ЗСУ, які беруть участь в операції із захисту прифронтового міста Донеччини.

Також повідомлялося, що ЗСУ під Бахмутом знищили гелікоптер Мі-8, який раніше стояв на озброєнні армії Білорусі. Пізніше з'ясувалося, що ліквідована одиниця бойової авіації належала приватній військовій компанії "Вагнер", яка бере активну участь у боях на Донбасі.