NYT показали бригаду, яка захищає Бахмут від найманців із ПВК "Вагнера" (фото)

58-а бригада — один із підрозділів, які захищають місто. У суботу її командування перебувало у бункері та складало плани, а потім розпочало бій з окупаційними військами.

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Українські війська останні кілька тижнів продовжують утримувати місто Бахмут, на яке ведуть наступ загартовані в боях найманці з ПВК "Вагнера". Попри те, що російські сили відступають на інших фронтах, все ж таки вони продовжують тиснути на ЗСУ в районі Бахмута, де відбувається одна з найзатяжніших битв в українській війні. Про це повідомляє The New York Times.

58-а бригада — один із підрозділів, які захищають місто.

[ + – ] ЗСУ у Бахмуті

У суботу її командування перебувало у бункері та складало плани, а потім розпочало бій з окупаційними військами.

[ + – ] Українські військові у Бахмуті

Одна з артилерійських команд обстрілювала російські позиції, інша патрулювала вулиці та будинки.

[ + – ] Українські військові у бомбосховищі у Бахмуті

У неділю, 6 листопада, у місті, яке утримують ЗСУ, посилилися бої, що підтвердила і російська, і українська сторони. За останні кілька місяців на тлі недавніх відступів росіяни зробили першу спробу його захоплення. Представник пресслужби ЗСУ Сергій Череватий заявив, що росіяни залучили 30 тисяч людей для штурму міста. За словами заступника мера міста Олександра Марченка, війська РФ намагалися штурмувати місто з кількох напрямків.

У Бахмуті до початку масштабного вторгнення ЗС РФ проживало близько 70 тисяч людей, за місяці обстрілів місто практично перетворилося на руїни. За даними журналістів, попри мінімальне стратегічне значення цього населеного пункту, найманці із ПВК намагаються продемонструвати кремлівському керівництву свою ефективність.

Нагадаємо, що Зеленський повідомив, що РФ готується до повторення масованих ударів по українській інфраструктурі. Окупанти активно залучають іранські дрони та розраховують на постачання ракет із Тегерана.

Раніше Фокус повідомляв, що у Білорусі у лавах росіян спостерігаються спалахи інфекцій. Пояснюється це умовами, в яких доводиться жити солдатам, яких селять у наметах, де немає зручностей, відсутністю збалансованого харчування та кваліфікованої медичної допомоги.