Антисанитария: в Беларуси среди мобилизованных россиян начались вспышки инфекций

Причиной заболеваний стали условия, в которых живут солдаты: их селят в палатках, где они не могут помыться, а также плохо кормят и не оказывают квалифицированную медпомощь.

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Направленные в Беларусь российские военнослужащие, среди которых много мобилизованных, массово болеют различными заболеваниями, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. Зафиксированы вспышки заболеваний дыхательных путей — бронхит, ангина, пневмония, обострение астмы и инфекции желудочно-кишечного тракта.

"Масштабы заболеваний таковы, что белорусские медики не способны справиться с ними, — подчеркивают в ГУР. — Оккупанты вынуждены в срочном порядке отправлять в Беларусь военных и мобилизованных медиков из России. В ближайшее время ожидается прибытие очередной партии медицинских сотрудников на 230 общевойсковой полигон западного оперативного командования ВС РБ (Обуз-Лесновский)".

[ + – ] Мобилизованные живут в палатках, где нет элементарных санитарных условий

В разведке отмечают, что этих мобилизованных направили в Беларусь, чтобы подготовить места размещения оккупационных войск. Однако сами они вынуждены жить в палатках без элементарных санитарных условий. Вспышку заболеваний объясняют также отсутствием качественного питания и медобеспечения.

С прибытием россиян, по данным ГУР, связана еще одна проблема: они пренебрежительно относятся к белорусам, из-за чего часто возникают конфликты.

"Военная полиция РБ не может сдерживать противоправное поведение россиян, — говорят в разведке. — В докладных записках, которые подаются старшими офицерами ВС РБ на основе жалоб своих рядовых военнослужащих, указывается на пренебрежительные высказывания и поведение россиян относительно белорусов, в частности, с использованием унижений на основе этнических характеристик. Число прецедентов быстро растет, что приводит к неконтролируемой эскалации напряжения в Беларуси".

Ранее сообщалось, что не лучше обстоят дела и в стационарных российских воинских учебных центрах. В Елани Свердловской области зафиксировали вспышку педикулеза. Мобилизованные рассказали, что военный городок не рассчитан на такое количество людей, поэтому многие лишены возможности помыться.

Напомним, мобилизованные в РФ часто жалуются на условия содержания в казармах. Об ужасных условиях для российских солдат рассказали родственники новобранцев из Уфы и Челябинска. Мобилизованные мерзнут, голодают и спят в верхней одежде на матрасах с клопами.