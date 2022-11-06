Антисанітарія: у Білорусі серед мобілізованих росіян почалися спалахи інфекцій

Причиною захворювань стали умови, в яких живуть солдати: їх селять у наметах, де вони не можуть помитися, а також погано годують та не надають кваліфікованої медичної допомоги.

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Спрямовані в Білорусь російські військовослужбовці, серед яких багато мобілізованих, масово хворіють на різні захворювання, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. Зафіксовано спалахи захворювань дихальних шляхів — бронхіт, ангіна, пневмонія, загострення астми й інфекції шлунково-кишкового тракту.

"Масштаби захворювань такі, що білоруські медики не здатні впоратися з ними, — наголошують у ГУР. — Окупанти змушені терміново відправляти в Білорусь військових і мобілізованих медиків із Росії. Найближчим часом очікується прибуття чергової партії медичних співробітників на 230 загальновійськовий полігон західного оперативного командування ЗС РБ (Обуз-Лісновський)".

[ + – ] Мобілізовані мешкають у наметах, де немає елементарних санітарних умов

У розвідці зазначають, що цих мобілізованих спрямували в Білорусь, щоб підготувати місця розміщення окупаційних військ. Однак самі вони змушені жити у наметах без елементарних санітарних умов. Спалах захворювань пояснюють також відсутністю якісного харчування і медзабезпечення.

З прибуттям росіян, за даними ГУР, пов'язана ще одна проблема: вони зневажливо ставляться до білорусів, через що часто виникають конфлікти.

"Військова поліція РБ не може стримувати протиправну поведінку росіян, — кажуть у розвідці. — У доповідних записках, які подаються старшими офіцерами ЗС РБ на основі скарг своїх рядових військовослужбовців, вказується на зневажливі висловлювання та поведінку росіян щодо білорусів, зокрема, з використанням принижень на основі етнічних характеристик. Кількість прецедентів швидко зростає, що призводить до неконтрольованої ескалації напруги у Білорусі".

Раніше повідомлялося, що не кращі справи і в стаціонарних російських військових навчальних центрах. У Єлані Свердловської області зафіксували спалах педикульозу. Мобілізовані розповіли, що військове містечко не розраховане на таку кількість людей, тому багато хто позбавлений можливості помитися.

Нагадаємо, що мобілізовані в РФ часто скаржаться на умови утримання в казармах. Про жахливі умови для російських солдат розповіли родичі новобранців з Уфи та Челябінська. Мобілізовані мерзнуть, голодують і сплять у верхньому одязі на матрацах із клопами.