"Немає місць для миття": мобілізованих у Свердловській області РФ долають воші, – ЗМІ

За даними журналістів, у військовому навчальному центрі Міноборони РФ в Єлані спалах педикульозу. Місцеві мешканці почали здавати в оренду призовникам свої ванни.

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У військовому навчальному центрі Міністерство оборони Росії в Єлані Свердловській області спалах педикульозу. Про це пише Telegram-канал ЕАН.

"Воші заїдають, сил вже немає. Всі ходять, постійно чухаються. Місць для миття не вистачає", — розповів журналістам один з мобілізованих.

За його словами, військове містечко в Єлані не розраховане на таку велику кількість солдатів, тому їм нема де митися.

Внаслідок ситуацією скористалися місцеві жителі. Вони почали здавати в оренду призовникам свої ванни.

"Іноді вдається домовитися з місцевими жителями, які погодинно здають в оренду свої ванни", — зізнався співрозмовник інтернет-видання.

Він уточнив, що мобілізовані "об'єднуються в групи, скидаються і йдуть митися".

Депутат Держдуми РФ Максим Іванов підтвердив журналістам, що така проблема є.

Нагадаємо, що мобілізовані у РФ часто скаржаться на умови утримання в казармах. Про жахливі умови для російських солдатів розповіли родичі новобранців з Уфи та Челябінська. Мобілізовані мерзнуть, голодують і сплять у верхньому одязі на матрацах із клопами.

Раніше Фокус писав про те, що чиновники російського уряду та московської мерії рятуються від мобілізації втечею за кордон.