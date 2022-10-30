Російські чиновники масово тікають від "часткової мобілізації" за кордон

Причому це стосується працівників практично всіх держструктур.

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Чиновники російського уряду та московської мерії рятуються від мобілізації втечею за кордон. Причому вони обирають усі напрямки, і їдуть до будь-яких країн, які готові їх прийняти. Про це повідомляє видання "Настоящее время"

Про втікачів в інтерв'ю розповіла головна редакторка "Верстки" Лола Тагаєва. За її словами, відомо про втечу співробітників Міносвіти, Міністерства цифрового розвитку, Центробанку. У деяких відділах мерії Москви недораховуються 20-30% штату. Чиновники вирушають у відпустку і просто не повертаються на робочі місця.

Використовують для ухилення від "часткової мобілізації" і робочі поїздки. Так, зі змагань у Киргизстані не повернулося близько десяти співробітників апарату Російського футбольного союзу.

Тагаєва зазначає, що їдуть не великі чиновники, а держслужбовці, люди, які працюють у меріях та установах, пов'язані з державними.

Свій від'їзд із начальством вони часто не погоджують, просто йдуть у відпустку, або вдають, що працюють віддалено. Але на робоче місце не повертаються.

"Найпомітніший наслідок — зупиняється робота всередині цих організацій. Було втрачено важливі документи, призупинено роботу, замкнуту на конкретну людину. Відбувалися певні колапси", — каже Тагаєва.

За її словами, насамперед їдуть чоловіки, пов'язані зі сферою IT, які впевнені, що знайдуть іншу роботу, їдуть насамперед ті, хто мають гроші на квитки та на житло за кордоном.

Цікаво, але в деяких установах начальство прикриває своїх співробітників, які залишили РФ, а подекуди погрозами намагаються повернути їх на роботу.

Пояснюють свою втечу російські чиновники просто: вони не хочуть воювати, не хочуть вбивати та бути вбитими.

"На відміну від жителів російської глибинки, співробітники відомств мають доступ до дуже різної інформації — не тільки до телевізора. Вони розуміють, що відбувається", — зазначає головред. За її словами, у працівників російських держструктур склалося помилкове враження про те, що їх не мобілізують, оскільки вони працюють на держслужбі, але мобілізують і їх. Мобілізують також співробітників пропагандистських медіа.

Раніше вже колишній викладач Вищої школи економіки Андрій Казанцев розповідав в інтерв'ю про масовий відтік викладачів та студентів. За його словами, багато викладачів просто звільнилися і закінчили викладацьку діяльність, поїхали з РФ.

"Ми ж бачили, хто їхав з Росії до Казахстану, до Ізраїлю, Грузії, Вірменії. Масова втеча. Освічені люди раніше поїхали. Мобілізація теж цьому посприяла", — розповів Казанцев.

[ + – ] Черга з росіян у пункті пропуску Верхній Ларс на кордоні з Грузією Фото: Соцсети

Найпопулярнішим напрямком залишається Грузія та Середня Азія.

Нагадаємо, мабуть, найвідомішою втікачкою з Росії стала журналістка та блогерка Ксенія Собчак. Вона квапливо виїхала до Литви, коли її комерційного директора та її саму звинуватили у здирництві. Пізніше Собчак стала просто свідком, але до РФ вона вже не повернулася.

А новий посол України в Німеччині Олексій Макеєв закликав владу ФРН не пускати росіян, які біжать від мобілізації. На його думку, ці росіяни становлять загрозу безпеці не тільки для Німеччини, а й для всіх молодих українських жінок з дітьми, які були змушені залишити свою країну після того, як на неї напала Росія.