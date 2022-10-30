Новий посол України в Німеччині закликав владу ФРН не приймати росіян, які біжать від мобілізації

Олексій Макеєв дав відверте інтерв'ю, розповівши про свій від'їзд з України під виття сирен та про стосунки з попереднім послом, Андрієм Мельником.

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Про ставлення до масових втеч росіян від мобілізації новий посол України заявив в інтерв'ю тижневику BILD. Макеєв зазначив, що майже ніхто з росіян не виїхав із країни, коли почалася війна, додавши, що також нічого не чув про великі демонстрації в РФ проти війни в Україні.

Цікаво, але інтерв'ю пройшло біля Меморіальної церкви, найвідомішому військовому меморіалі столиці Німеччини.

"Я вважаю, що біжать молоді люди, які ні про що не шкодують, а лише хочуть уникнути військової служби і, зрештою, їздять кортежами німецькими містами, розмахуючи російськими прапорами", — зазначив Макеєв.

Росіяни, які масово тікають від "часткової мобілізації" в РФ, як вважає Макеєв, становлять загрозу для безпеки Німеччини.

"Для Німеччини було б неправильно приймати російських дезертирів", — сказав новий посол в Україні.

На його думку, ці росіяни становлять загрозу безпеці не тільки для Німеччини, а й для всіх молодих українських жінок з дітьми, які були змушені залишити свою країну після того, як на неї напала Росія.

"Їм доведеться сидіти навпроти цих чоловіків у таборах біженців. Це неправильно", — сказав посол.

Олексій Макеєв також розповів в інтерв'ю, що йому довелося виїхати до Німеччини автомобілем посеред ночі.

"Електрику відключили, сирени все ще вили, а на мій мобільний продовжували надходити попередження про повітряний наліт. Ось так виглядало моє життя, коли я з дружиною сів у машину і поїхав до Німеччини", — за словами посла, на його телефон і зараз приходять повідомлення про повітряну тривогу в Україні. Він не видалятиме цю програму, але збирається включати її голосніше, щоб її співрозмовники розуміли, як це — "жити в зоні бойових дій".

"Мої батьки, батьки моєї дружини, більшість моїх друзів досі в Україні. Перше, що я роблю вранці — пишу їм, питаючи, чи все гаразд. Так само, як ви, німці, щоранку перевіряєте погоду на своєму мобільному телефоні, ми, українці, перевіряємо, чи ще живі наші близькі", — сказав посол.

На питання, які стосунки у нового посла з Андрієм Мельником, Олексій Макеєв зазначив, що "Андрій — досвідчений дипломат і добрий друг", який має "унікальний стиль".

Макеєв сказав, що вони регулярно спілкуються, але у нього є свій стиль, який він характеризував, як "відвертий, прямий і войовничий".

"Моя найважливіша валюта — довіра. Якщо дипломат втрачає довіру, він більше не дипломат", — Макеєв уточнив, що його головна мета, щоб у Німеччині його почули і більше допомагали Україні.

"Ми не можемо вижити без Німеччини на нашому боці. Звичайно, всім має бути ясно: Україна є частиною європейської родини. Ми станемо членами ЄС і НАТО", — зазначив посол.

Нагадаємо, Олексій Макеєв став новим послом України у ФРН після Андрія Мельника, який публічно критикував владу ФРН за недостатню, на його думку, допомогу Україні. Мельник, зокрема, назвав канцлера Олафа Шольца "скривдженою ліверною ковбасою" (за що потім вибачився), а також порадив німецькому політику Міхаелю Кречмеру засунути голову в морозильник через пропозиції "заморозити" війну в Україні.

Раніше Макеєв обіймав посаду спеціального представника з питань санкційної політики. Також він був політичним директором МЗС у 2014-2020 роках.