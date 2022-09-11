Експосол Мельник нахамив німецькому політологові за сумніви в перемозі України (фото)

На думку Йоханнеса Варвіка, успіхи ЗСУ не змінюють загальної картини справ на фронті, а РФ у середньостроковій перспективі має велику стійкість. Після цього український посол вирішив послати його.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник нахамив німецькому політологові Йоханнесу Варвіку за те, що він висловив сумнів у перемозі України у війні з Росією, попри успіхи українських військ у Харківській області.

Йоханнес Варвік висловив на своїй сторінці у Twitter "непопулярну думку". Він вважає, що успіхи Збройних Сил України не змінюють загальної картини справ на фронті. На його думку, Росія у середньостроковій перспективі має більшу стійкість, а альтернативи політичному балансу інтересів не існує.

Після цього на його пост відповів Андрій Мельник, який вирішив послати його.

"Непопулярна думка: йдіть до біса", — написав він.

Нагадаємо, 20 липня український дипломат запропонував німецькому політику Міхаелю Кречмеру засунути голову до морозильника через пропозиції "заморозити" війну в Україні. За його словами, українці не будуть проти, якщо у такий спосіб він заморозить свої запалені фантазії.

Раніше, 22 червня Мельник перепросив перед канцлером Німеччини Олафом Шольцом за слова про "ображену ліверну ковбасу". Вони вимовлені в контексті відмови німецького лідера від візиту в Україну раніше. Дипломат зазначив, що вираз був дипломатично недоречним і образив багатьох людей не лише в Німеччині.

9 липня Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла у Берліні. За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, Мельник пішов на підвищення і тепер обійме посаду заступника голови Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби. Офіційно він залишить Німеччину 14 жовтня.