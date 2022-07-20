Експосол Мельник запропонував німецькому політику засунути голову в морозильник через Путіна

За словами дипломата, українці не будуть проти, якщо прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер, який запропонував "заморозити" війну та підтримав постачання російського газу, заморозить свої запалені фантазії.

Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник висловився з різкою критикою на адресу прем'єр-міністра федеральної землі Саксонія Міхаеля Кречмера, який запропонував "заморозити" війну в Україні. Про це він написав у Twitter.

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За словами дипломата, українці будуть не проти, якщо Кречмер помістить свою голову в морозилку та заморозить свої запалені фантазії.

До свого посту дипломат додав фрагмент заяви політика, на думку якого з РФ потрібно вести діалог за допомогою "заморозки" війни в Україні.

"Ваше постійне потурання воєнному злочинцю Путіну викликає огиду", — заявив Мельник.

Нагадаємо, що Зеленський звільнив посла у Німеччині Андрія Мельника. За даними депутата Олексія Гончаренка, експосол тепер може обійняти посаду заступника голови Міністерства закордонних справ України.

За даними Bild, на поверненні дипломата до Києва наполіг президент України Володимир Зеленський. У своєму недавньому інтерв'ю Андрій Мельник оцінив роль історії Степана Бандери. За словами українського дипломата, в інтерв'ю німецькому журналісту Тіло Юнгу він заявив, що Степан Бандера був символом боротьби за свободу.

У відповідь журналіст сказав, що не розуміє, як героєм може бути той, хто чинив масові вбивства євреїв та поляків.