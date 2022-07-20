Экс-посол Мельник предложил немецкому политику засунуть голову в морозильник из-за Путина

По словам дипломата, украинцы не будут против, если премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, который предложил "заморозить" войну и поддержал поставки российского газа, заморозит свои воспаленные фантазии.

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник высказался с резкой критикой в адрес премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера, который предложил "заморозить" войну в Украине. Об этом он написал в Twitter.

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По словам дипломата, украинцы будут не против, если Кречмер поместит свою голову в морозилку и заморозить свои воспаленные фантазии.

К своему посту дипломат добавил фрагмент заявления политика, по мнению которого, с РФ нужно вести диалог посредством "заморозки" войны в Украине.

"Ваше постоянное попустительство военному преступнику Путину вызывает отвращение", — заявил Мельник.

Напомним, что Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника. По данным депутата Алексея Гончаренко, экс-посол теперь может занять должность замглавы Министерства иностранных дел Украины.

По даннм Bild, на возвращении дипломата в Киев настоял президент Украины Владимир Зеленский. В своем недавнем интервью Андрей Мельник оценил роль в истории Степана Бандеры. По словам украинского дипломата, в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу он заявил, что Степан Бандера был символом борьбы за свободу.

В ответ журналист сказал, что не понимает, как героем может быть тот, кто совершал массовые убийства евреев и поляков.