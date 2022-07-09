Зеленский уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника

По информации нардепа Алексея Гончаренко, Мельник пошел на повышение и теперь займет должность заместителя главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об увольнении с должности посла в Германии Андрея Мельника. Информация о соответствующем решении опубликована на сайте президента в разделе "Указы".

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"Уволить Мельника Андрея Ярославича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеративной Республике Германия", — отмечается в указе, подписанном 9 июля.

По информации нардепа Алексея Гончаренко, Мельник может быть назначен заместителем главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Ранее Фокус сообщал, что Мельник может перейти на должность замминистра иностранных дел до начала осени. Информацию о том, что посол, 8 лет проработавший на дипломатической должности в Германии, может занять более высокий пост в украинском МИДе, также публиковала немецкая пресса. Сообщается, что такое предложение министерство направило президенту, поскольку Андрея Мельника ценят в Киеве за его профессиональные качества. К слову, дипломат известен резкой критикой в адрес правительства Германии за отказ поставлять оружие ВСУ.

Напомним, что по данным Андрея Мельника, Германия все же анонсировала поставки современных средств ПВО Украине, которые приобретут за средства немецкого правительства. В общей сложности, планируется поставка 10 установок.