Зеленський звільнив посла України в Німеччині Андрія Мельника

За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, Мельник пішов на підвищення і тепер обійме посаду заступника голови Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби.

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про звільнення з посади посла в Німеччині Андрія Мельника. Інформація про відповідне рішення опублікована на сайті президента в розділі "Укази".

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"Звільнити Мельника Андрія Ярославовича з посади Надзвичайного та Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Німеччина", — наголошується в указі, підписаному 9 липня.

За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, Мельника може бути призначено заступником голови Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби.

Раніше Фокус повідомляв, що Мельник може перейти на посаду заступника міністра закордонних справ до початку осені. Інформацію про те, що посол, який 8 років пропрацював на дипломатичній посаді в Німеччині, може обійняти вищу посаду в українському МЗС, також публікувала німецька преса. Повідомляється, що таку пропозицію міністерство надіслало президенту, оскільки Андрія Мельника цінують у Києві за його професійні якості. До речі, дипломат відомий різкою критикою на адресу уряду Німеччини за відмову постачати зброю ЗСУ.

Нагадаємо, що за даними Андрія Мельника, Німеччина все ж таки анонсувала поставки сучасних засобів ППО Україні, які придбають за кошти німецького уряду. Загалом планується постачання 10 установок.