Посла України в Німеччині Мельника можуть відкликати в Київ, – Bild

Журналісти стверджують, що про повернення дипломата просив Володимир Зеленський. Напередодні посол давав інтерв'ю, де оцінив роль Степана Бандери в історії.

Посол у Німеччині Андрій Мельник скоро може залишити посаду та повернутися в Україну. Про це пише німецький таблоїд Bild із посиланням на джерела в Києві.

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Дипломат планує перейти в Міністерство закордонних справ України та стати заступником глави міністерства Дмитра Кулеби.

Представник українського уряду сказав журналістам, що таку пропозицію озвучив президент України Володимир Зеленський.

"Андрія Мельника дуже цінують у Києві за його роботу. Його переїзд із Берліна може відбутися до осені та не буде сприйнятий як звільнення", — зазначив один зі співрозмовників.

Мельник 8 років був послом у Берліні, він протримався на посаді за двох президентів — Петра Порошенка та Зеленського. Bild наголошує, що це дуже незвичайно, оскільки посли залишаються на посаді 4, максимум 6 років.

В МЗС України не прокоментували можливе повернення Мельника в Київ. Дипломат також не був доступний для коментарів.

Заява Мельника про Степана Бандеру

Український дипломат 30 червня в інтерв'ю німецькому журналісту Тіло Юнгу сказав, що Степан Бандера був уособленням боротьби за свободу.

"Не розумію, як можна називати героєм того, хто чинив масові вбивства євреїв і поляків", — відповів йому Юнг.

[ + – ] Мельник говорив, що Степан Бандера не був масовим убивцею євреїв і поляків Фото: DW

Дипломат заперечив — Бандера не був масовим убивцею євреїв і поляків.

Посольство Ізраїлю у Німеччині розкритикувало коментар посла. Слова дипломата "підривають зусилля українського народу жити відповідно до демократичних цінностей та у світі", повідомили дипломати.

"Заява українського посла — це спотворення історичних фактів, спонукання Голокосту та образа тих, хто був убитий Бандерою і його людьми", — заявили у диппредставництві.

Мельник критикував Берлін

Андрія Мельника призначили послом України у Німеччині 19 грудня 2014 року — це зробив п'ятий президент Петро Порошенко.

Український дипломат після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну різко критикував уряд Німеччини та канцлера Олафа Шольца за зволікання з постачанням зброї для ЗСУ.

[ + – ] Мельник говорив, щоб Шольц не зображував із себе "ображену ковбасу"

Шольц 3 травня сказав, що не хоче приїжджати в Україну через те, що там не прийняли президента країни Франка-Вальтера Штайнмаєра. Мельник у відповідь сказав, щоб канцлер не зображував із себе "ображену ковбасу".

Після образу канцлера Мельник захотів вибачитися, оскільки вираз був дипломатично недоречним.