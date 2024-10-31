"Мати Сатани": у Берліні розшукують чоловіка, який залишив на вокзалі сумку з вибухівкою

Підозрюваний, як стверджують журналісти, під час втечі втратив посвідчення особи, яке було видано 30-річному громадянину Польщі. У сумці був аналогічний тип вибухівки, яку терористи хотіли підірвати на концерті Тейлор Свіфт.

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Німецька поліція розшукує чоловіка, який залишив сумку з вибухівкою на берлінському вокзалі і втік після того, як його зупинили співробітники федеральної поліції. Про це повідомляє Reuters

"Ми розслідуємо всі версії", — повідомив агентству в четвер представник поліції, додавши, що владі поки не вдалося встановити особу підозрюваного.

Поліція заявила, що зупинила чоловіка на вокзалі Нойкельн у німецькій столиці в середу вдень. Він зник із місця злочину, а в залишеній ним сумці було виявлено вибухові речовини.

Сумку привезли на прилеглу парковку в парку, де стався контрольований вибух.

Рятувальники готують вибухівку до знищення Фото: Bild

Газета Bild повідомила, що в сумці містився триацетонтрипероксид — нестабільний білий вибуховий порошок, відомий як ТАТП, який часто використовують екстремісти в нападах на мирних жителів. Саме цю речовину було виявлено у терориста, який хотів проникнути на концерт Тейлор Свіфт у Відні на початку вересня цього року.

Німецькі журналісти повідомляють, що коли в середу вдень федеральна поліція хотіла перевірити чоловіка на берлінській станції швидкісної залізниці Neukölln, він утік через рейки і при цьому загубив сумку. Усередині виявилася сірувата субстанція, пластикова пляшка, обмотана дротами, і паперовий пакет із дротами. Серед поліцейських ТАТП ще називають "Матір'ю Сатани" через виняткову руйнівну силу. Сіро-білий порошок, на виробництво якого йде кілька годин, дуже вибухонебезпечний. Тертя, удар, тепло або іскри можуть призвести до негайного вибуху.

Поліція не змогла ні підтвердити, ні спростувати повідомлення про тип вибухової речовини.

За даними поліції, посвідчення особи, яке підозрюваний втратив під час втечі, було видано 30-річному поляку. Однак із 21 січня 2022 року повідомлялося, що документ було вкрадено або привласнено. За попередньою інформацією, утікач, найімовірніше, не той поляк, який зазначений у посвідченні особи.

Нагадаємо, у червні 2024 року уряд Німеччини розробив план на випадок, якщо країна опиниться у стані війни найближчим часом. Там передбачено і мобілізацію, і евакуацію населення.