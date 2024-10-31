"Мать Сатаны": в Берлине разыскивают мужчину, оставившего на вокзале сумку со взрывчаткой

Подозреваемый, как утверждают журналисты, при побеге потерял удостоверение личности, которое было выдано 30-летнему гражданину Польши. В сумке находился аналогичный тип взрывчатки, которую террористы хотели подорвать на концерте Тейлор Свифт.

Related video

Немецкая полиция разыскивает мужчину, который оставил сумку со взрывчаткой на берлинском вокзале и скрылся после того, как его остановили сотрудники федеральной полиции. Об этом сообщает Reuters

"Мы расследуем все версии", — сообщил агентству в четверг представитель полиции, добавив, что властям пока не удалось установить личность подозреваемого.

Полиция заявила, что остановила мужчину на вокзале Нойкельн в немецкой столице в среду днем. Он скрылся с места преступления, а в оставленной им сумке были обнаружены взрывчатые вещества.

Сумку привезли на близлежащую парковку в парке, где произошел контролируемый взрыв.

Спасатели готовят взрывчатку к уничтожению Фото: Bild

Газета Bild сообщила, что в сумке находился триацетонтрипероксид — нестабильный белый взрывчатый порошок, известный как TATП и часто используемый экстремистами в нападениях мирных жителей. Именно это вещество было обнаружено у террориста, который хотел проникнуть на концерт Тейлор Свифт в Вене в начале сентября этого года.

Немецкие журналисты сообщают, что когда в среду днем ​​федеральная полиция хотела проверить мужчину на берлинской станции скоростной железной дороги Neukölln, он убежал через рельсы и при этом потерял сумку. Внутри оказалась сероватая субстанция, пластиковая бутылка, обмотанная проводами, и бумажный пакет с проводами. Среди полицейских ТАТП еще называют "Матерью Сатаны" из-за исключительной разрушительной силы. Серо-белый порошок, на производство которого уходит несколько часов, очень взрывоопасен. Трение, удар, тепло или искры могут привести к немедленному взрыву.

Полиция не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть сообщение о типе взрывчатого вещества.

По данным полиции, удостоверение личности, которое подозреваемый потерял при побеге, было выдано 30-летнему поляку. Однако с 21 января 2022 года сообщалось, что документ был украден или присвоен. По предварительной информации, беглец, скорее всего, не тот поляк, который указан в удостоверении личности.

Напомним, в июне 2024 года правительство Германии разработало план на случай, если страна окажется в состоянии войны в ближайшее время. Там предусмотрена и мобилизация, и эвакуация населения.