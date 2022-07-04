Посла Украины в Германии Мельника могут отозвать в Киев, – Bild

Журналисты утверждают, что о возвращении дипломата просил Владимир Зеленский. Накануне посол давал интервью, в котором оценил роль Степана Бандеры в истории.

Посол в Германии Андрей Мельник скоро может покинуть пост и вернуться в Украину. Об этом пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в Киеве.

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Дипломат планирует перейти в Министерство иностранных дел Украины и стать заместителем главы министерства Дмитрия Кулебы.

Представитель украинского правительства сказал журналистам, что такое предложение озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

"Андрея Мельника очень ценят в Киеве за его работу. Его переезд из Берлина может состояться до осени и не будет воспринят как увольнение", – отметил один из собеседников.

Мельник 8 лет был послом в Берлине, он продержался на должности при двух президентах – Петре Порошенко и Зеленском. Bild подчеркивает, что это весьма необычно, так как послы остаются на должности 4, максимум 6 лет.

В МИД Украины не прокомментировали возможное возвращение Мельника в Киев. Дипломат также не был доступен для комментариев.

Заявление Мельника о Степане Бандере

Украинский дипломат 30 июня в интервью немецкому журналисту Тило Юнгу сказал, что Степан Бандера был олицетворением борьбы за свободу.

"Не понимаю, как можно называть героем того, кто совершал массовые убийства евреев и поляков", — ответил ему Юнг.

[ + – ] Мельник говорил, что Степан Бандера не был массовым убийцей евреев и поляков Фото: DW

Дипломат возразил – Бандера не был массовым убийцей евреев и поляков.

Посольство Израиля в Германии раскритиковало комментарий посла. Слова дипломата "подрывают усилия украинского народа жить в соответствии с демократическими ценностями и в мире", сообщили дипломаты.

"Заявление украинского посла – это искажение исторических фактов, опошление Холокоста и оскорбление тех, кто был убит Бандерой и его людьми", – заявили в диппредставительстве.

Мельник критиковал Берлин

Андрея Мельника назначили послом Украины в Германии 19 декабря 2014 года – это сделал пятый президент Петр Порошенко.

Украинский дипломат после полномасштабного военного вторжения России в Украину резко критиковал правительство Германии и канцлера Олафа Шольца за промедление с поставками оружия для ВСУ.

[ + – ] Мельник говорил, чтобы Шольц не изображал из себя "обиженную колбасу".

Шольц 3 мая сказал, что не хочет приезжать в Украину из-за того, что там не приняли президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера. Мельник в ответ сказал, чтобы канцлер не изображал из себя "обиженную колбасу".

После оскорбления канцлера Мельник захотел извиниться, поскольку выражение было дипломатически неуместным.