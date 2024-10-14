Офіцера Штазі НДР засуджено до 10 років за вбивство поляка на кордоні Берліна 1974 року

Мартін Науманн, якому вже виповнилося 80 років, вистрілив Чеславу Кукучці в спину з близької відстані, коли той намагався перейти кордон із Західним Берліном.

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Колишнього офіцера таємної поліції Східної Німеччини, або Штазі (Міністерства державної безпеки НДР) було засуджено до 10 років тюремного ув'язнення за вбивство польського пожежника на прикордонному переході в Берліні 50 років тому. Про це пише The Guardian.

Мартін Науманн, якому зараз виповнилося 80 років, вистрілив у спину Чеславу Кукучці з 29 березня 1974 року, коли Кукучка йшов до останнього з контрольно-пропускних пунктів у транзитній зоні розділеного міста, отримавши повідомлення про те, що він має вільну перепустку для втечі в Західний Берлін.

Берлінська стіна 1967 року

Правда про смерть Чеслава так і не була розкрита його родині. Замість цього його кремовані останки відправили в урні його дружині Емілії кілька тижнів потому, після чого його поховала на приватній церемонії його сім'я на півдні Польщі.

Щоб через роки розкрити подробиці цієї справи, потрібні були роки роботи в архівах Міністерства державної безпеки (МДБ) або Штазі (розвідувальної служби і таємної поліції комуністичної НДР). Справу розшукали в архівах, поставили до відома сім'ю Чеслава і 2021 року Польща видала європейський ордер на арешт Науманна. У жовтні минулого року Науманну висунули обвинувачення в убивстві.

Справа про вбивство Чеслава Кукучке офіцером Штазі

Чеслав Кукучка, 38-річний батько трьох дітей із гірського села Кам'яниця неподалік Кракова на півдні Польщі, увійшов до польського посольства у Східному Берліні, вимагаючи дозволу на поїздку в Західну Німеччину. Він погрожував підірвати фальшивий вибуховий пристрій.

Співробітники посольства зв'язалися зі Штазі, повідомивши їм про загрозу. Співробітники Штазі прийшли на зустріч із поляком, вручили йому виїзну візу і п'ять західнонімецьких марок і відвезли його на прилеглий прикордонний пункт Фрідріхштрассе. Поки Кукучка був під враженням, що він скоро стане вільною людиною, офіцерам Штазі було наказано "знешкодити" його, використовуючи евфемізм, який зазвичай використовують для вбивства політичних опонентів.

Науманн, сховавшись за стратегічно розташованим на станції екраном, вистрілив Кукучці в спину з відстані близько 2 метрів після того, як той перетнув два з трьох контрольних пунктів.

Згідно зі звітом Штазі про інцидент, близько 15:00 "оперативним силам" вдалося "знешкодити Кукучку, не привернувши особливої уваги з боку інших відбувальників".

Берлінська стіна 1986 року

Адвокат Науманна, Андреа Лібшер, наполягала на тому, що її клієнт невинний, і сказала, що, погрожуючи бомбою, Кукучка не був невинною стороною і "мав очікувати, що влада втрутиться зі зброєю". Колишній офіцер Штазі жив у передмісті Лейпцига, поки його минуле не наздогнало його у 2016 році. На суді він говорив тільки один раз, щоб підтвердити свою особистість. Після вбивства він був нагороджений за особливі заслуги в охороні кордону.

Серед тих, хто дав свідчення, були троє пенсіонерів, які на той час були підлітками і їздили на шкільну екскурсію до комуністичного Східного Берліну із Західної Німеччини. Петра Л., 65 років, вчителька на пенсії з Гессена, згадала, що провела "типовий день" у Східному Берліні, перш ніж повернутися з однокласниками через прикордонний контроль у підземному тунелі, який ретельно охороняли, на станції Фрідріхштрассе. Вона сказала, що її увагу привернув чоловік у сонячних окулярах. "Це було дивно, тому що ми були під землею". Вона розповіла суду, як чоловік витягнув пістолет і вистрілив у чоловіка, який пройшов повз нього з портфелем, і згадала, як ті, хто її оточував, "в шоці притиснули руки до рота".

"Раптово відчинилися двері, яких до цього не було, і з'явилися люди у формі, які перекрили прохід", — сказала вона.

У кулуарах суду адвокат сім'ї Чеслава сказав, що, хоча влада комуністичної Польщі та їхні колеги у Східній Німеччині (НДР) намагалися приховати вбивство, вони розійшлися в думках про те, як його представити. "Тоді як польська сторона хотіла, щоб усе виглядало так, ніби Кукучка наклав на себе руки, НДР не погодилася... Згідно зі скороченою версією подій, яку вони підготували, на прикордонному переході стався інцидент, унаслідок якого Кукучку було вбито. Родині не дозволили ставити додаткові запитання".

Мартін Науманн у залі суду Фото: Getty Images

За оцінками, 140 або більше людей загинули, намагаючись перетнути Берлінський мур, який розділяв місто в період з 1961 по 1989 рік. Небагатьом східнонімецьким чиновникам і прикордонникам, які дотепер постали перед судом за ці смерті, здебільшого висунули звинувачення в ненавмисному вбивстві. Високопоставлені чиновники часто уникали правосуддя. Спроби судити Еріха Мільке, главу Штазі з 1957 до 1989 року, неодноразово зазнавали невдачі, поки 1993 року його не засудили до шести років в'язниці за вбивство двох поліцейських у 1931 році.

Нагадаємо, у серпні 2024 року Федеральний суд Німеччини залишив чинним обвинувальний вирок 99-річній Ірмгард Фюрхнер за співучасть у вбивстві, скоєному нею у зв'язку з роботою друкаркою в нацистському концентраційному таборі в останні два роки Другої світової війни. Неявка Фюрхнер на відкриття судового процесу 2021 року зробила її, у віці 96 років, найстарішим утікачем у світі, що спонукало суддів видати ордер на її арешт.