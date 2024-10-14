Офицер Штази ГДР приговорен к 10 годам за убийство поляка на границе Берлина в 1974 году

Мартин Науманн, которому уже исполнилось 80 лет, выстрелил Чеславу Кукучке в спину с близкого расстояния, когда тот пытался перейти границу с Западным Берлином.

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Бывший офицер тайной полиции Восточной Германии, или Штази (Министерства государственной безопасности ГДР) был приговорен к 10 годам тюремного заключения за убийство польского пожарного на пограничном переходе в Берлине 50 лет назад. Об этом пишет The Guardian.

Мартин Науманн, которому сейчас исполнилось 80 лет, выстрелил в спину Чеславу Кукучке с 29 марта 1974 года, когда Кукучка шел к последнему из контрольно-пропускных пунктов в транзитной зоне разделенного города, получив сообщение о том, что у него есть свободный пропуск для побега в Западный Берлин.

Берлинская стена в 1967 году

Правда о смерти Чеслава так и не была раскрыта его семье. Вместо этого его кремированные останки были отправлены в урне его жене Эмилии несколько недель спустя, после чего он был похоронен на частной церемонии своей семьей на юге Польши.

Чтобы спустя годы раскрыть подробности этого дела, потребовались годы работы в архивах Министерства государственной безопасности (МГБ) или Штази (разведывательной службы и тайной полиции коммунистической ГДР). Дело разыскали в архивах, поставили в известность семью Чеслава и в 2021 году Польша выдала европейский ордер на арест Науманна. В октябре прошлого года Науманну было предъявлено обвинение в убийстве.

Дело об убийстве Чеслава Кукучке офицером Штази

Чеслав Кукучка, 38-летний отец троих детей из горной деревни Каменица недалеко от Кракова на юге Польши, вошел в польское посольство в Восточном Берлине, требуя разрешения на поездку в Западную Германию . Он угрожал взорвать фальшивое взрывное устройство.

Сотрудники посольства связались со Штази, сообщив им об угрозе. Сотрудники Штази пришли на встречу с поляком, вручили ему выездную визу и пять западногерманских марок и отвезли его на близлежащий пограничный пункт Фридрихштрассе. Пока Кукучка был под впечатлением, что он скоро станет свободным человеком, офицерам Штази было приказано "обезвредить" его, используя эвфемизм, обычно используемый для убийства политических оппонентов.

Науманн, спрятавшись за стратегически расположенным на станции экраном, выстрелил Кукучке в спину с расстояния около 2 метров после того, как тот пересек два из трех контрольных пунктов.

Согласно отчету Штази об инциденте, около 15:00 "оперативным силам" удалось "обезвредить Кукучку, не привлекая особого внимания со стороны других отбывающих".

Берлинская стена в 1986 году

Адвокат Науманна, Андреа Либшер, настаивала на том, что ее клиент невиновен и сказала, что, угрожая бомбой, Кукучка не был невиновной стороной и "должен был ожидать, что власти вмешаются с оружием". Бывший офицер Штази жил в пригороде Лейпцига, пока его прошлое не настигло его в 2016 году. На суде он говорил только один раз, чтобы подтвердить свою личность. После убийства он был награжден за особые заслуги в охране границы.

Среди тех, кто дал показания, были трое пенсионеров, которые в то время были подростками и ездили на школьную экскурсию в коммунистический Восточный Берлин из Западной Германии. Петра Л., 65 лет, учительница на пенсии из Гессена, вспомнила, что провела "типичный день" в Восточном Берлине, прежде чем вернуться с одноклассниками через пограничный контроль в тщательно охраняемом подземном туннеле на станции Фридрихштрассе. Она сказала, что ее внимание привлек мужчина в солнечных очках. "Это было странно, потому что мы были под землей". Она рассказала суду, как мужчина вытащил пистолет и выстрелил в мужчину, который прошел мимо него с портфелем, и вспомнила, как окружающие ее "в шоке прижали руки ко рту".

"Внезапно открылись двери, которых до этого не было, и появились люди в форме, которые перекрыли проход", — сказала она.

В кулуарах суда адвокат семьи Чеслава сказал, что, хотя власти коммунистической Польши и их коллеги в Восточной Германии (ГДР) пытались скрыть убийство, они разошлись во мнениях о том, как его представить. "В то время как польская сторона хотела, чтобы все выглядело так, будто Кукучка покончил с собой, ГДР не согласилась… Согласно сокращенной версии событий, которую они подготовили, на пограничном переходе произошел инцидент, в результате которого Кукучка был убит. Семье не разрешили задавать дополнительные вопросы".

Мартин Науманн в зале суда Фото: Getty Images

По оценкам, 140 или более человек погибли, пытаясь пересечь Берлинскую стену, которая разделяла город в период с 1961 по 1989 год. Немногим восточногерманским чиновникам и пограничникам, которые до сих пор предстали перед судом за эти смерти, в основном были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. Высокопоставленные чиновники часто избегали правосудия. Попытки судить Эриха Мильке , главу Штази с 1957 по 1989 год, неоднократно терпели неудачу, пока в 1993 году его не приговорили к шести годам тюрьмы за убийство двух полицейских в 1931 году.

Напомним, в августе 2024 года Федеральный суд Германии оставил в силе обвинительный приговор 99-летней Ирмгард Фюрхнер за соучастие в убийстве, совершенном ею в связи с работой машинисткой в ​​нацистском концентрационном лагере в последние два года Второй мировой войны. Неявка Фюрхнер на открытие судебного процесса в 2021 году сделала ее, в возрасте 96 лет, старейшим беглецом в мире, что побудило судей выдать ордер на ее арест.