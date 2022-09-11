Экс-посол Мельник нахамил немецкому политологу за сомнения в победе Украины (фото)

По мнению Йоханнеса Варвика, успехи ВСУ не меняют общей картины положений дел на фронте, а РФ в среднесрочной перспективе имеет большую стойкость. После этого украинский посол решил послать его.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник нахамил немецкому политологу Йоханнесу Варвику за то, что он выразил сомнение в победе Украины в войне с Россией, несмотря на успехи украинских войск в Харьковской области.

Йоханнес Варвик выразил на своей странице в Twitter "непопулярное мнение". Он считает, что успехи Вооруженных сил Украины не меняют общей картины положений дел на фронте. По его мнению, Россия в среднесрочной перспективе имеет большую стойкость, а альтернативы политическому балансу интересов не существует.

После этого на его пост ответил Андрей Мельник, который решил послать его.

"Непопулярное мнение: идите к черту", — написал он.

Напомним, 20 июля украинский дипломат предложил немецкому политику Михаэлю Кречмеру засунуть голову в морозильник из-за предложений "заморозить" войну в Украине. По его словам, украинцы не будут против, если таким образом он заморозит свои воспаленные фантазии.

Ранее, 22 июня Мельник извинился перед канцлером Германии Олафом Шольцем за слова об "обиженной ливерной колбасе". Они были произнесены в контексте отказала немецкого лидера от визита в Украину ранее. Дипломат отметил, что выражение было дипломатически неуместным и обидело многих людей не только в Германии.

9 июля Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Берлине. По информации нардепа Алексея Гончаренко, Мельник пошел на повышение и теперь займет должность заместителя главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы. Официально он покинет Германию 14 октября.