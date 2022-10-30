Новый посол Украины в Германии призвал власти ФРГ не принимать россиян, бегущих от мобилизации

Алексей Макеев дал откровенное интервью, рассказав о своем отъезде из Украины под вой сирен и об отношениях с предыдущим послом, Андреем Мельником.

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Об отношении к массовому бегству русских от мобилизации новый посол Украины заявил в интервью еженедельнику BILD. Макеев отметил, что почти никто из россиян не уехал из страны, когда началась война, добавив, что также ничего не слышал о крупных демонстрациях в РФ против войны в Украине.

Примечательно, но интервью прошло у Мемориальной церкви, самом известном военном мемориале столицы Германии.

"Я считаю, что бегут молодые люди, которые ни о чем не жалеют, а лишь хотят избежать военной службы и в конечном итоге, ездят кортежами по немецким городам, размахивая российскими флагами", — отметил Макеев.

Россияне, которые массово бегут от "частичной мобилизации" в РФ, как считает Макеев, представляют угрозу для безопасности Германии.

"Для Германии было бы неправильно принимать российских дезертиров", — сказал новый посол в Украине.

По его мнению, эти русские представляют угрозу безопасности не только для Германии, но и для всех молодых украинских женщин с детьми, которые были вынуждены покинуть свою страну, после того, как на нее напала Россия.

"Им придется сидеть напротив этих мужчин в лагерях беженцев. Это неправильно ", — сказал посол.

Алексей Макеев также рассказал в интервью, что ему пришлось уехать в Германию на автомобиле посреди ночи.

"Электричество отключили, сирены все еще выли, а на мой мобильный продолжали поступать предупреждения о воздушном налете. Вот так выглядела моя жизнь, когда я с женой сел в машину и поехал в Германию", — по словам посла, на его телефон и сейчас приходят уведомления о воздушной тревоге в Украине. Он не будет удалять это приложение, но собирается включать его погромче, чтобы его собеседники понимали, каково это – "жить в зоне боевых действий".

"Мои родители, родители моей жены, большинство моих друзей до сих пор в Украине. Первое, что я делаю утром — пишу им, спрашивая, все ли в порядке. Точно так же, как вы, немцы, каждое утро проверяете погоду на своем мобильном телефоне, мы, украинцы, проверяем, живы ли еще наши близкие", — сказал посол.

На вопрос, какие отношения у нового посла с Андреем Мельником, Алексей Макеев отметил, что "Андрей — опытный дипломат и хороший друг", обладающий "уникальным стилем".

Макеев сказал, что они регулярно общаются, но у него свой стиль, который он характеризовал, как "откровенный, прямой и воинственный".

"Моя самая важная валюта — доверие. Если дипломат теряет доверие, он больше не дипломат", — Макеев уточнил, что его главная цель, чтобы в Германии его услышали и больше помогали Украине.

"Мы не можем выжить без Германии на нашей стороне. Конечно, всем должно быть ясно: Украина — часть европейской семьи. Мы станем членами ЕС и НАТО", — отметил посол.

Напомним, Алексей Макеев стал новым послом Украины в ФРГ после Андрея Мельника, который публично критиковал власти ФРГ за недостаточную, по его мнению, помощь Украине. Мельник, в частности, назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" (за что потом извинился), а также посоветовал немецкому политику Михаэлю Кречмеру засунуть голову в морозильник из-за предложений "заморозить" войну в Украине.

Ранее Макеев занимал пост специального представителя по вопросам санкционной политики. Также он был политическим директором МИД в 2014-2020 годах.