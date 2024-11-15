Трамп чистить Америку — а хто почистить Україну? Чому країна приречена, якщо не перезавантажити держапарат
Навіть Трамп розуміє, що для ефективної роботи держави потрібно чистити держапарат, зауважує аналітик Олег Попенко. Він переконаний, що Україні це потрібно ще більшою мірою — адже наш держапарат не тільки пожирає сам себе, а й уже зруйнував половину країни.
Днями я вам писав про необхідність повної модернізації та перезавантаження державного апарату в Україні, без чого неможливо уявити наше подальше нормальне життя
І ось читаю новину, що Трамп призначив Маска міністром і доручив реформувати держуправління США.
Обраний президент США Дональд Трамп оголосив про перші призначення в його майбутній адміністрації:
"Ілон Маск і бізнесмен Вівек Рамасвамі очолять нове Міністерство з підвищення ефективності уряду (Department of Government Efficiency, DOGE). Їхньою метою стане: позбавити адміністрацію від урядової бюрократії, скоротити надлишкове регулювання, урізати марнотратні витрати і реструктурувати федеральні відомства, провівши в США великомасштабну структурну реформу".
Як ви можете бачити, державний апарат — він у більшості країн живе власним життям, чи то США, чи то КНДР, і потребує перезавантаження, чистки та модернізації.
У ситуації з Україною все ще гірше, коли апарат зжирає не тільки сам себе — він уже зруйнував половину країни.
Усі ці МСЕКи, ТЦК, СП, заступники міністра енергетики та інші ті, хто наживається на війні й на простих українцях, нікуди не ділися і не сядуть, і тому тільки повне перезавантаження та модернізація держапарату можуть сприяти помітним змінам.
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