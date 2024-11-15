Трамп чистить Америку — а хто почистить Україну? Чому країна приречена, якщо не перезавантажити держапарат

Днями я вам писав про необхідність повної модернізації та перезавантаження державного апарату в Україні, без чого неможливо уявити наше подальше нормальне життя

І ось читаю новину, що Трамп призначив Маска міністром і доручив реформувати держуправління США.

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив про перші призначення в його майбутній адміністрації:

"Ілон Маск і бізнесмен Вівек Рамасвамі очолять нове Міністерство з підвищення ефективності уряду (Department of Government Efficiency, DOGE). Їхньою метою стане: позбавити адміністрацію від урядової бюрократії, скоротити надлишкове регулювання, урізати марнотратні витрати і реструктурувати федеральні відомства, провівши в США великомасштабну структурну реформу".

Як ви можете бачити, державний апарат — він у більшості країн живе власним життям, чи то США, чи то КНДР, і потребує перезавантаження, чистки та модернізації.

У ситуації з Україною все ще гірше, коли апарат зжирає не тільки сам себе — він уже зруйнував половину країни.

Усі ці МСЕКи, ТЦК, СП, заступники міністра енергетики та інші ті, хто наживається на війні й на простих українцях, нікуди не ділися і не сядуть, і тому тільки повне перезавантаження та модернізація держапарату можуть сприяти помітним змінам.

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