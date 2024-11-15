Трамп чистит Америку — а кто почистит Украину? Почему страна обречена, если не перезагрузить госаппарат
Даже Трамп понимает, что для эффективной работы государство нужно чистить госаппарат, замечает аналитик Олег Попенко. Он убежден, что Украине это нужно в еще больше степени — ведь наш госаппарат не только пожирает сам себя, но и уже разрушил половину страны.
На днях я вам писал о необходимости полной модернизации и перезагрузки государственного аппарата в Украине, без чего невозможно представить нашу дальнейшую нормальную жизнь
И вот читаю новость, что Трамп назначил Маска министром и поручил реформировать госуправление США.
Избранный президент США Дональд Трамп объявил о первых назначениях в его будущей администрации:
"Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новое Министерство по повышению эффективности правительства (Department of Government Efficiency, DOGE). Их целью станет: избавить администрацию от правительственной бюрократии, сократить избыточное регулирование, урезать расточительные расходы и реструктурировать федеральные ведомства, проведя в США крупномасштабную структурную реформу".
Как вы можете видеть, государственный аппарат — он в большинстве стран живет собственной жизнью, будь это США или КНДР, и требует перезагрузки, чистки и модернизации.
В ситуации с Украиной все выглядит еще хуже, когда аппарат сжирает не только сам себя — он уже разрушил половину страны.
Все эти МСЕКи, ТЦК, СП, замминистра энергетики и прочие наживающиеся на войне и на простых украинцах, никуда не делись и не сядут, и потому только полная перезагрузка и модернизация госаппарата могут привести к видимым изменениям.
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