Трамп чистит Америку — а кто почистит Украину? Почему страна обречена, если не перезагрузить госаппарат

На днях я вам писал о необходимости полной модернизации и перезагрузки государственного аппарата в Украине, без чего невозможно представить нашу дальнейшую нормальную жизнь

И вот читаю новость, что Трамп назначил Маска министром и поручил реформировать госуправление США.

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о первых назначениях в его будущей администрации:

"Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новое Министерство по повышению эффективности правительства (Department of Government Efficiency, DOGE). Их целью станет: избавить администрацию от правительственной бюрократии, сократить избыточное регулирование, урезать расточительные расходы и реструктурировать федеральные ведомства, проведя в США крупномасштабную структурную реформу".

Как вы можете видеть, государственный аппарат — он в большинстве стран живет собственной жизнью, будь это США или КНДР, и требует перезагрузки, чистки и модернизации.

В ситуации с Украиной все выглядит еще хуже, когда аппарат сжирает не только сам себя — он уже разрушил половину страны.

Все эти МСЕКи, ТЦК, СП, замминистра энергетики и прочие наживающиеся на войне и на простых украинцах, никуда не делись и не сядут, и потому только полная перезагрузка и модернизация госаппарата могут привести к видимым изменениям.

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