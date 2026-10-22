Отключения по 20 часов, а графики — фикция: почему энергетики бессильны, а чиновники занимаются ерундой. Об энергетическом тупике в областях.

Пока украинцы в регионах остаются без света и воды по 16–24 часа подряд, официальные графики отключений утратили всякий смысл. Энергосистема трещит по швам от ударов по узловым подстанциям и катастрофической перегрузки старых сетей, в то время как местные власти демонстрируют полную оторванность от реальности.

Основные выводы из анализа ситуации.

Графики больше не работают: заявления облэнерго о "плановых отключениях" превратились в фарс. После ударов по подстанциям 750 и 330 кВ диспетчеры "Укрэнерго" вынуждены применять экстренные отключения напряжения в ручном режиме. Энергетики зачастую даже не знают точных причин аварий — советские трансформаторы работают с 4-кратной перегрузкой и взрываются сами по себе, а на их замену в условиях тревог и дефицита бригад уходят сутки.

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Пока города замерзают, областные администрации "борются с лисами": вместо срочного аудита энергообъектов, строительства защитных сооружений и установки резервных котельных чиновники занимаются откровенным абсурдом. Показательный пример — руководство Волынской ОГА, которое на фоне суточного блэкаута в Луцке созывает масштабные совещания по "борьбе с дикими зайцами, лисами и волками". Уровень государственного управления в сфере ЖКХ скатился до полной имитации бурной деятельности.

Газовые поборы и саботаж генерации: попытки бизнеса и общественности самостоятельно подключить газопоршневые установки блокируются государственным монополистом "Газмережи". Вместо упрощенного подключения предпринимателям выставляют миллионные коррупционные счета за "развитие сетей", а с населения продолжают взимать плату за распределение по виртуальным кубам. Без ликвидации этой монопольной преграды страна рискует встретить настоящие морозы в режиме тотальной темноты.

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