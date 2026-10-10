Отсутствие электроэнергии изменит Киев: что готовят власти на фоне масштабных отключений

Из-за масштабных отключений света в Киеве увеличат количество ночных патрулей полиции и Нацгвардии, а в трёх районах столицы уже развернули палатки, где можно зарядить телефон и воспользоваться Wi-Fi.

В Киеве будет усилена охрана общественного порядка в связи со сложной ситуацией с электроснабжением и перебоями в работе коммунальной инфраструктуры. В темное время суток на улицах станет больше патрулей Национальной полиции и Национальной гвардии. Кроме того, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям развернула в столице первые палатки, где жители могут зарядить мобильные устройства и воспользоваться Wi-Fi. Об этом 9 октября сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский после селекторного совещания под председательством президента Украины.

Так, в Киеве усилят охрану общественного порядка, ведь ситуация в столице остается напряженной из-за перебоев с электроснабжением и коммуникационной инфраструктурой.

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Выговский заявил, что в темное время суток на улицах города увеличат количество патрулей Национальной полиции и Национальной гвардии. Правоохранители будут работать в усиленном режиме для обеспечения безопасности граждан. Правда, министр не уточнил, насколько именно увеличат количество патрулей и сколько дополнительных правоохранителей выйдут на улицы.

"Усиливаем охрану общественного порядка — в темное время суток увеличиваем на улицах количество патрулей Национальной полиции и Национальной гвардии", — написал Выговский.

Кроме того, Иван Выговский сообщил, что доложил премьер-министру Украины об участии подразделений системы МВД в защите объектов критической инфраструктуры. В частности, речь идет о мостах.

"Прилагаем все усилия, чтобы планы россиян по парализации столицы не увенчались успехом", — отметил глава МВД.

Сообщение Ивана Выговского Фото: Facebook

Пункты помощи от ГСЧС

Кроме того, Выговский поручил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям незамедлительно организовать в столице пункты, где люди смогут получить помощь во время перебоев с электроснабжением.

Первые палатки уже разбили в трёх районах Киева:

Оболонском;

Голосеевскому;

Подольскому.

В этих палатках киевляне и гости города могут воспользоваться доступом к сети Wi-Fi, а также зарядить свои мобильные телефоны и другие гаджеты. Такие пункты помощи позволяют оставаться на связи даже тогда, когда из-за отключения электроэнергии нет возможности зарядить устройства дома.

Пункты помощи от ГСЧС в Киеве Фото: ГСЧС

По словам министра, если потребность будет расти, количество палаток увеличат как в Киеве, так и в других регионах Украины.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Киев практически не выполнил необходимые меры в рамках планов обеспечения устойчивости перед зимой. Президент назвал такие задержки недопустимыми на фоне масштабных повреждений энергетической инфраструктуры после российских атак. В то же время он сообщил о круглосуточном восстановлении энергосистемы и новых обращениях Украины к международным партнерам по поводу оборудования и средств ПВО.

Кроме того, "Фокус" писал, что ситуацию с электроснабжением Киева можно быстро стабилизировать, но есть одно условие. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Кроме того, мы сообщали, что РФ пытается оставить Киев вообще без источников электроэнергии — наносит удары как по собственным электростанциям столицы, так и по линиям электропередачи из общеукраинской системы.