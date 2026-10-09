"Совершенно недопустимо": Зеленский заявил, что Киев не выполнил план обеспечения стойкости на зиму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о практически полном невыполнении городскими властями Киева необходимых мер в рамках планов обеспечения стойкости. Также он сообщил о значительных повреждениях энергосетей после российских ударов и о новых задачах для украинских военных в Донецкой области.

Об этом глава государства написал по итогам телеконференции с участием военных и правительственных чиновников. По словам президента, после российских атак в Украине были зафиксированы многочисленные повреждения энергосетей и объектов передачи электроэнергии, поэтому восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Зеленский поблагодарил ремонтные бригады, сотрудников энергетических компаний и представителей областной власти, которые оперативно восстанавливают работу энергосистемы. В то же время Украина обновила перечень потребностей в энергетическом оборудовании и пакетах противовоздушной обороны. По словам президента, Министерство иностранных дел и команда Офиса президента готовят соответствующие обращения к международным партнерам.

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"Буду разговаривать с лидерами", — отметил Зеленский.

Киев практически не предпринял необходимых шагов

Отдельной темой совещания стали сроки выполнения планов по обеспечению стойкости, в частности в Киевской области и других регионах. Президент подчеркнул, что задержки с выполнением работ недопустимы, а ответственность Министерства инфраструктуры и областных военных администраций носит персональный характер.

"Был представлен доклад о сроках выполнения планов по обеспечению стойкости, в частности в Киевской области и других регионах. Задержки в работе абсолютно недопустимы, и ответственность Министерства инфраструктуры и областных администраций носит личный характер", — отметил Зеленский.

Кроме того, в ходе телеконференции обсудили ситуацию в Прилуках Черниговской области. Зеленский поручил до конца недели подготовить полный пакет решений, которые ранее были обсуждены с местными жителями.

Что происходит на фронте в Донецкой области

В ходе совещания министр обороны Украины и главнокомандующий ВСУ доложили о ситуации на фронте. Особое внимание уделили районам Константиновки, Доброполья, Славянска и Краматорска. По словам Зеленского, украинские военные добились успехов в уничтожении российских групп, пытающихся проникнуть в Доброполье.

"Определили меры, которые должны дать результат в ближайшие недели", — сообщил президент.

Он также поблагодарил подразделения, которые в полной мере выполняют поставленные задачи. Подробностей о принятых военных решениях глава государства не привел.

Напомним, что РФ пытается оставить Киев вообще без источников электроэнергии — наносит удары как по собственным электростанциям столицы, так и по линиям электропередачи из общеукраинской системы.

Однако ситуацию с электроснабжением Киева можно быстро стабилизировать, но есть одно условие, заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.