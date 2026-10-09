"Абсолютно неприпустимо": Зеленський заявив, що Київ провалив план стійкості на зиму

Президент України Володимир Зеленський заявив про майже повне невиконання міською владою Києва необхідних кроків у межах планів стійкості. Також він повідомив про значні пошкодження енергомереж після російських ударів і нові завдання для українських військових на Донеччині.

Про це глава держави написав за підсумками селектора за участі військових та урядовців. За словами президента, після російських атак в Україні зафіксували численні пошкодження енергомереж та об’єктів передачі електроенергії, тому відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Зеленський подякував ремонтним бригадам, працівникам енергетичних компаній та представникам обласної влади, які оперативно відновлюють роботу енергосистеми. Водночас Україна оновила потреби в енергетичному обладнанні та пакетах протиповітряної оборони. За словами президента, Міністерство закордонних справ і команда Офісу президента готують відповідні звернення до міжнародних партнерів.

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"Буду говорити з лідерами", — зазначив Зеленський.

Київ майже не виконав необхідних кроків

Окремою темою селектора стали терміни виконання планів стійкості, зокрема в Київській області та інших регіонах. Президент наголосив, що затримки з виконанням робіт неприпустимі, а відповідальність Міністерства інфраструктури та обласних військових адміністрацій є персональною.

"Була доповідь по термінах виконання планів стійкості, зокрема на Київщині та в інших регіонах. Гальмування робіт абсолютно неприпустиме, і відповідальність Міністерства інфраструктури та обласних адміністрацій є персональною", — зазначив Зеленський.

Також під час селектора обговорили становище у Прилуках Чернігівської області. Зеленський доручив до кінця тижня підготувати повний пакет рішень, які раніше обговорили з місцевими жителями.

Що відбувається на фронті на Донеччині

Під час наради міністр оборони України та Головнокомандувач ЗСУ доповіли про ситуацію на фронті. Особливу увагу приділили районам Костянтинівки, Добропілля, Слов’янська та Краматорська. За словами Зеленського, українські військові мають результати у знищенні російських груп, які намагаються проникати в Добропілля.

"Визначили рішення, які мають спрацювати найближчими тижнями", — повідомив президент.

Він також подякував підрозділам, які повністю виконують поставлені завдання. Деталей щодо ухвалених військових рішень глава держави не навів.

Нагадаємо, РФ намагається залишити Київ взагалі без джерел електроенергії — завдає ударів як по власній генерації столиці, так і по лініях електропередачі із загальноукраїнської системи.

Проте ситуацію з електропостачанням Києва можуть стабілізувати швидко, але є умова, заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.