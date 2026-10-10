Блекаути змінять Київ: що влада готує на тлі масштабних відключень

Через масштабні відключення світла в Києві збільшать кількість нічних патрулів поліції та Нацгвардії, а в трьох районах столиці вже розгорнули намети, де можна зарядити телефон і скористатися Wi-Fi.

У Києві буде посилено охорону громадського порядку через складну ситуацію з електропостачанням і перебої в роботі комунальної інфраструктури. У темний час доби на вулицях побільшає патрулів Національної поліції та Національної гвардії. Крім того, Державна служба України з надзвичайних ситуацій розгорнула в столиці перші намети, де мешканці можуть зарядити мобільні пристрої та скористатися Wi-Fi. Про це 9 жовтня повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський після селекторної наради під головуванням президента України.

Так, у Києві посилять охорону громадського порядку, адже ситуація в столиці залишається напруженою через перебої з електроживленням та комунікаційною інфраструктурою.

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Вигівський заявив, що у темну пору доби на вулицях міста збільшать кількість патрулів Національної поліції та Національної гвардії. Правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі для забезпечення безпеки громадян. Правда, міністр не уточнив, на скільки саме збільшать кількість патрулів і скільки додаткових правоохоронців вийдуть на вулиці.

"Посилюємо охорону громадського порядку — у темний час доби збільшуємо на вулицях кількість патрулів Національної поліції та Національної гвардії", — написав Вигівський.

Окремо Іван Вигівський повідомив, що доповів прем’єр-міністру України про участь підрозділів системи МВС у захисті об’єктів критичної інфраструктури. Зокрема, йдеться про мости.

"Докладаємо максимум зусиль, щоб плани росіян паралізувати столицю залишилися безуспішними", — зазначив очільник МВС.

Допис Івана Вигівського Фото: Facebook

Пункти допомоги від ДСНС

Окремо Вигівський доручив Державній службі з надзвичайних ситуацій невідкладно організувати в столиці місця, де люди зможуть отримати допомогу під час перебоїв з електропостачанням.

Перші намети вже розгорнули в трьох районах Києва:

Оболонському;

Голосіївському;

Подільському.

У цих наметах кияни та гості міста можуть скористатися доступом до мережі Wi-Fi, а також підзарядити свої мобільні телефони та інші гаджети. Такі місця допомоги дають змогу залишатися на зв’язку навіть тоді, коли через відключення електроенергії немає можливості зарядити пристрої вдома.

Пункти допомоги від ДСНС у Києві Фото: ДСНС

За словами міністра, якщо потреба зростатиме, кількість наметів збільшать як у Києві, так і в інших регіонах України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Київ майже не виконав необхідних заходів у межах планів стійкості перед зимою. Президент назвав такі затримки неприпустимими на тлі масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури після російських атак. Водночас він повідомив про цілодобове відновлення енергосистеми та нові звернення України до міжнародних партнерів щодо обладнання й засобів ППО.

Також Фокус писав, що ситуацію з електропостачанням Києва можуть стабілізувати швидко, але є умова. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Крім того, ми повідомляли, що РФ намагається залишити Київ взагалі без джерел електроенергії — завдає ударів як по власній генерації столиці, так і по лініях електропередачі із загальноукраїнської системи.