Энергетика без защиты, Украина без света: как была провалена программа строительства укрытий

УКРЫТИЕ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ: 20 МИЛЛИАРДОВ В ЗЕМЛЮ. А УКРАИНЦЫ СИДЯТ БЕЗ СВЕТА!

Знаете, какова, по-моему, главная проблема всей истории со строительством защитных сооружений для энергетических объектов?

Похоже, что с самого начала главной целью было отнюдь не строительство полноценной защиты энергетики. Цель была гораздо более прозаичная: быстро завести нужных подрядчиков, начать работы без надлежащей проектной документации, освоить бюджет, заложить в сметы заоблачные цены, а дальше — не спеша продолжать освоение государственных денег.

И все это под громкими лозунгами защиты критической инфраструктуры!

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Давайте посмотрим на результат.

Первый. Проектирование

Если на строительных площадках нет полноценной проектной документации, что именно строят? По каким техническим решениям? Кто отвечает за соответствие выполненных работ будущей эксплуатации объекта?

Особенно показателен вопрос электротехнической части. Если, как утверждается, на объектах так и не появились соответствующие проекты электрической части, возникает вполне закономерный вопрос: а как вообще планировали завершать эти сооружения и вводить их в эксплуатацию?

Землю можно перерыть. Бетон можно залить. Деньги можно списать. Но это еще не означает, что построено защитное сооружение, способное выполнять свое назначение.

Второе. Подрядчики и сметы

Вот здесь начинается самое интересное.

Когда работы начинаются без надлежащей подготовки, когда сметы не проходят полноценную проверку, когда отсутствует прозрачная система контроля стоимости и фактического выполнения, создаются идеальные условия для злоупотреблений.

Завышение стоимости материалов, земляных работ, бетонирование, привлечение субподрядчиков, бесконечные корректировки проектов.

И все это за государственные средства, которые должны обеспечить физическую защиту украинской энергетики.

Подрядчик получает деньги не за результат, а за процесс освоения бюджетного финансирования? Этот вопрос сегодня должны расследовать правоохранительные органы.

Третье. 22 объекта защиты трансформаторов третьего уровня

Это вообще отдельная история, заслуживающая самостоятельного расследования.

Речь идет о масштабной программе по строительству защитных сооружений для трансформаторов. По озвученным оценкам, ее стоимость измерялась десятками миллиардов гривен, а около 20 миллиардов гривен фигурируют в публичных оценках расходов.

И что мы имеем на выходе?

Объекты, не доведенные до полноценной готовности. Большие размеры земляных и бетонных работ. Вопросы по проектированию, стоимости, качеству и фактической эффективности построенного.

И самое главное — где результат, ради которого все это затевалось?

Можно сколько угодно отчитываться о процентах выполнения работ, количестве залитого бетона и освоенных миллиардах. Но энергетическую безопасность измеряют не количеством выкопанных котлованов. Ее измеряют тем, продолжает ли работать энергетический объект после атаки.

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Четвертый. Ответственность

И вот здесь мы подходим к самому интересному.

Кто отвечает за организацию этой программы? Кто утверждал механизмы финансирования? Кто определял подрядчиков? Кто согласовал сметы? Кто принимал проделанные работы? Кто контролировал качество строительства?

И где результаты персональной ответственности?

Правительство, которое возглавлял Денис Шмигаль, не может оставаться вне политической ответственности за решение и организацию этой программы. В частности, за правительственные механизмы, которые позволили приступить к таким масштабным работам.

Нельзя сегодня сказать: мы ничего не знали, это все подрядчики.

Подрядчик отвечает за свою работу. Заказчик — за организацию строительства и приемки. Чиновники — за решение, контроль и использование бюджетных средств. А правоохранители должны установить, были ли в этой истории коррупционные преступления.

Но есть еще один момент, который меня возмущает больше всего.

Пятый. Цена этой безответственности — не только миллиарды гривен

Цена — это украинцы, которые сидят без электроэнергии.

Это останавливающиеся предприятия. Это больницы, школы, водоканалы, котельные, вынужденные работать в условиях постоянных ограничений. Это люди, которые не могут нормально обогреть свои квартиры, приготовить еду, зарядить телефоны.

И когда мы говорим об отключениях на 10, 15 или даже 24 часа, нужно понимать одну вещь: не каждое отключение является следствием провала программы защиты. Враг наносит удары, разрушает оборудование, уничтожает генерирующие мощности. Но именно для того, чтобы минимизировать последствия этих ударов и строились защитные сооружения.

Так что возникает очень простой вопрос: сколько энергетических объектов могли бы выстоять или быстрее восстановиться, если бы эти миллиарды были использованы эффективно?

Сколько часов электроэнергии могли бы получить украинцы?

Сколько можно было бы защитить оборудование?

Сколько денег можно было бы не потратить впустую?

И вот мой главный вывод

Мы должны оценивать не то, сколько миллиардов было выделено в защиту энергетики, а то, какую реальную защиту за эти миллиарды получила страна.

Потому что бетон в земле — это еще не защита. Акт выполненных работ — это еще не гарантия качества. Освоенный бюджет — это еще не результат.

Если подрядчик получил деньги, но не обеспечил завершение работ, это вопрос к подрядчику.

Если заказчик принимал неправильно выполненные работы — это вопрос к заказчику.

Если государственная система позволила потратить миллиарды без надлежащего проектирования, контроля и результата — это вопрос уже к тем, кто управлял этой системой.

И я хочу увидеть не очередную правительственную презентацию с красивыми цифрами. Я хочу увидеть полный аудит каждого объекта, каждой сметы, каждого подрядчика, каждой гривны. С конкретными фамилиями, решениями и ответственностью.

Потому что энергетическую сохранность нельзя строить на схемах освоения бюджета.

А если после потраченных миллиардов страна остается столь уязвимой, а люди сидят без света по 24 часа, то кто-то должен наконец ответить на вопрос:

ГДЕ ЗАЩИТА, ЗА КОТОРУЮ ЗАПЛАТИЛИ УКРАИНЦЫ?

И КТО ОТВЕТ ЗА ЭТОТ РЕЗУЛЬТАТ?!

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