"Царские" интерьеры и крокодил: у фигурантов дела о хищениях на энергообъектах провели обыски (фото)

Правоохранители провели масштабные обыски в рамках расследования возможного хищения бюджетных средств при строительстве защитных сооружений для энергетических объектов в Киевской области. На фотографиях с мест обысков — "царские" интерьеры с позолотой, мраморными колоннами в многоуровневом пентхаусе, Rolls-Royce, крытый бассейн и даже террариум с настоящим крокодилом. Всю эту роскошь фигуранты дела накопили вместо того, чтобы построить защитные укрытия для энергообъектов Киевской области.

О результатах обысков сообщил волонтер Сергей Стерненко на своей странице в Facebook.

"Вместо саркофагов на подстанциях компании, получившей на это средства, появились "царские" интерьеры с позолотой и мраморными колоннами в многоуровневом пентхаусе, "Царские" интерьеры и крокодил в террариуме, крытый бассейн, террариум с настоящим крокодилом и Rolls-Royce", — написал Стерненко в посте.

На фотографиях, сделанных во время обысков, видна картина с изображением мужчины в позолоченной раме, огромный террариум, в котором можно разглядеть крокодила, а также бюсты из коллекции MISCHIEF / "Guardian Sculpture Bust". Также в гараже поместья обнаружили ROLLS-ROYCE CULLINAN 2019 года выпуска с номерным знаком АР0001ХН, который, по разным оценкам, может стоить около 115 000 гривен. Судя по фотографиям, это не единственный автомобиль в поместье. Кроме того, в пентхаусе обнаружили огромный крытый бассейн.

Видео дня

Обыски НАБУ — картина в позолоченной рамке Обыски НАБУ — бюсты из коллекции MISCHIEF Обыски НАБУ — Rolls-Royce в гараже поместья Обыски НАБУ — крокодил в террариуме Обыски НАБУ — крытый бассейн в пентхаусе

Пока неизвестно, о каком именно расследовании идет речь и кто фигурирует в этом деле.

Напомним, 4 ноября НАБУ и САП заявили о разоблачении организации, которая, по их данным, покупала прикрытие для незаконного бизнеса у должностных лиц СБУ, полиции и прокуратуры. Речь идет как минимум о 12 участниках, сети из 52 мошеннических колл-центров, наркоторговле и насильственных преступлениях.

Фокус выяснял, почему система внутреннего контроля могла не сработать, какие риски это создает для государства и дойдут ли дела до вынесения приговоров.