"Царські" інтер'єри та крокодил: у фігурантів розкрадань на енергооб'єктах провели обшуки (фото)

Правоохоронці провели масштабні обшуки у межах розслідування можливого розкрадання бюджетних коштів під час будівництва захисних споруд для енергетичних об’єктів на Київщині. На фото обшуків —"царські" інтер’єри з позолотою, мармуровими колонами в багаторівневому пентхаусі, Rolls-Royce, критий басейн, та навіть — тераріум зі справжнім крокодилом. Ці всі розкоші фігуранти справи нажили замість того, аби побудувати захисні укриття для енергооб’єктів Київщини.

Про результат обшуків повідомив волонтер Сергій Стерненко на своїй сторінці у Facebook.

"Замість саркофагів на підстанціях у компанії, яка отримала кошти на це, зʼявилися “царські” інтер’єри з позолотою, мармуровими колонами в багаторівневому пентхаусі, “Царські” інтер’єри та крокодил у тераріумі, критий басейн, тераріум зі справжнім крокодилом та Rolls-Royce", – написав Стерненко у дописі.

На фото обшуків видно картину із чоловіком у позолоченій рамці, величезний тераріум, у якому можна розгледіти крокодила, бюсти із колекції MISCHIEF / "Guardian Sculpture Bust". Також у гаражі маєтку виявили ROLLS-ROYCE CULLINAN 2019 року випуску із номерним знаком АР0001ХН, який, за різними оцінками може коштувати, близько 115 000 гривень. Судячи із фото, це не єдине авто у маєтку. Крім цього, у пентхаусі виявили величезний критий басейн.

Видео дня

Обшуки НАБУ — картина у позолоченій рамці Обшуки НАБУ — бюсти із колекції MISCHIEF Обшуки НАБУ — Rolls-Royce у гаражі маєтку Обшуки НАБУ — крокодил у тераріумі Обшуки НАБУ — критий басейн у пентхаусі

Наразі невідомо, про яке саме розслідування йдеться, та хто виступає фігурантами справи.

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ і САП заявили про викриття організації, яка, за їхніми даними, купувала прикриття незаконного бізнесу в посадовців СБУ, поліції та прокуратури. Йдеться про щонайменше 12 учасників, мережу з 52 шахрайських кол-центрів, наркоторгівлю та насильницькі злочини.

Фокус з'ясовував, чому система внутрішнього контролю могла не спрацювати, які ризики це створює для держави та чи дійдуть справи до вироків.