"Карфаген" НАБУ та САП: викрито злочинну організацію, до якої залучили посадовців СБУ та Нацполіції

У НАБУ та САП повідомили, що учасники організації систематично давали хабарі високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів. До складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

За даними слідства, організатором був раніше неодноразово засуджений росіянин ("Кримінал"), який втік до України після того, як його оголосили у розшук в 2016 році. Він залучив до злочинної діяльності чинних високопосадовців СБУ, Офісу Генерального прокурора, Національної поліції та представників кримінального середовища. Операція по викриттю отримала назву "Карфаген" – це пряма відсилка до крилатого вислову "Карфаген має бути зруйнований", автором якого є давньоримський політик Катон.

НАБУ та САП опублікували відео про розслідування

"Підлеглі "Кримінала", "Боксер" та "Паша", виконавці брудної роботи. "Прайс" — поліцейський, один з керівників департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, що відповідав за прикриття діяльності колцентрів. "Консультант", інший поліцейський, який відповідав за безпеку, прикривав злочинну діяльність та координував окремі напрямки злочинної діяльності. "Акім", високопосадовець СБУ, генерал-майор, що забезпечував захист від уваги зі сторони своїх колег з СБУ", — розповіли в НАБУ та САП про склад злочинної організації, зазначивши, що у діяльність був також залучений російський наркокартель "Хімпром". За словами розслідувачів, очільник наркосиндикату, "Мексиканець", для розбудови цього злочинного бізнесу в Україні повинен був заручитись підтримкою правоохоронців, які б заплющували очі на його діяльність і для цього він залучив співорганізатора злочинної організації на прізвисько "Кримінал". Той потрапляв у око правоохоронців в 2022 році, коли вимагав від імені СБУ 1 млн доларів США за неекстрадицію особи. Він був засуджений за грабіж, незаконне заволодіння транспортним засобом та хуліганство, втім, як повідомляють у НАБУ та САП, це не завадило йому підтримувати тісні зв'язки з правоохоронцями, які, "як і він, народились, виросли, розпочали свою кар'єру на Житомирщині".

Видео дня

"Під прикриттям правоохоронців учасники організації забезпечували функціонування шахрайських колцентрів, які ошукували громадян України та іноземців, продаж наркотичних засобів, а також незаконне виробництво контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти. Крім того, організовували сплановані напади, викрадення та завдання тілесних ушкоджень в інтересах злочинної організації", — зазначили розслідувачі та підкреслили, що, за версією слідства, злочинна організація використовувала корупційні зв'язки у правоохоронних органах для захисту незаконної діяльності та отримання тіньових прибутків.

Як з'ясувало слідство, учасники злочинної організації координували діяльність щонайменше 52 колцентрів. В цих офісах працювало щонайменше 2700 людей, які щодня ошукували громадян України та інших країн.

При цьому діяльність мережі тривалий час залишалася поза увагою СБУ, Нацполіції та Офісу генерального прокурора. Розслідувачі опублікували численні розшифровки телефонних розмов, переписок, листувань та інших доказів. А також зазначили, що діяльність організації мали виявляти та розслідувати інші правоохоронні органи. Втім, злочинна діяльність тривала роками.

"Чому її не зупиняли раніше? Питання відкрите. Здавалося, з представниками різних правоохоронних органів вдавалося знайти спільну мову, але НАБУ та САП залишалися поза цими домовленостями. За даними слідства, учасники злочинної організації були причетні до спроб позбавити антикорупційні органи незалежності влітку 2025 року", — заявили у НАБУ та САП.

Операція "Карфаген" — реакція правоохоронних органів

Вже відомо, що Національна поліція відсторонила від виконання службових обов'язків поліціянтів, щодо яких Національне антикорупційне бюро провело процесуальні заходи. Їх відсторонюють на час службового розслідування поліцейських. Про це повідомили в Національній поліції України.

Там зазначили, що сприяють проведенню слідчих дій НАБУ. Рішення про відсторонення правоохоронців ухвалило керівництво Нацполіції.

У СБУ підтвердили, що НАБУ та САП проводять обшуки у співробітників Служби безпеки України в межах кількох кримінальних проваджень. У відомстві зазначили, що вони відбуваються на підставі відповідних ухвал суду. СБУ заявила про готовність сприяти процесуальним діям і підтримала об’єктивне та неупереджене розслідування.

Нагадаємо, генерал-майор СБУ Сергій Дука, ймовірно, погрожував застосуванням вогнепальної зброї детективам НАБУ та перешкоджав проведенню обшуку.

Також Фокус писав, як, ймовірно, надалі розвиватиметься історія із генпрокурором Русланом Кравченком, який поїхав з України та про перебіг справи "Карфаген".