Генерал СБУ погрожував детективам НАБУ зброєю під час обшуку: про кого йдеться

Генерал-майор СБУ Сергій Дука, ймовірно, погрожував застосуванням вогнепальної зброї детективам НАБУ та перешкоджав проведенню обшуку.

Про це повідомили джерела "Бабеля" у структурах Сил безпеки.

За даними НАБУ, детективи проводили законні слідчі дії на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду. Один із високопосадовців СБУ не допускав їх до місця обшуку та погрожував застосуванням зброї.

На місце також прибули спецпризначенці СБУ. У Бюро назвали такі дії неприпустимими, оскільки вони перешкоджають виконанню законних процесуальних обов’язків детективів. НАБУ пообіцяло повідомити подробиці згодом.

За інформацією джерел "Бабеля", йдеться про Сергія Дуку — першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ. У лютому 2026 року він отримав звання генерал-майора, до цього був бригадним генералом.

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Центр протидії корупції раніше пов’язував Дуку з обшуками у працівників НАБУ минулого року. У ЦПК стверджували, що він курував силову частину операцій СБУ проти детективів Бюро, зокрема Руслана Магамедрасулова.

У НАБУ поки не уточнили, у межах якого кримінального провадження проводять обшук, що саме шукають детективи та за якою адресою відбуваються слідчі дії. У Бюро пообіцяли повідомити подробиці згодом.

Останніми тижнями НАБУ проводить кілька розслідувань. У межах спецоперації "Карфаген" Бюро оголосило нову підозру колишньому керівнику департаменту Офісу генпрокурора. За версією слідства, він контактував із нелегальними кол-центрами та отримував від них кошти.

До фігурантів цієї справи також належить Сергій Куций — водій прокурора Офісу генпрокурора Сергія Кропиви. Його випустили з-під варти після внесення застави у розмірі 3 млн гривень.

Розслідування призвело до кадрових змін в органах прокуратури. В Офісі генпрокурора скоротили низку посад і звільнили багатьох співробітників, зокрема вісьмох осіб, згаданих у матеріалах операції "Карфаген". Також там провели службову перевірку обставин виїзду за кордон колишнього генпрокурора Руслана Кравченка.

Раніше стало відомо, що Служба безпеки встановила особи близько 100 учасників, які брали активну участь у заворушеннях у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. За інформацією СБУ та МВС, конфлікт виник через спробу звільнити військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину.

Також повідомлялося про завершення службового розслідування в Офісі генпрокурора щодо колишнього керівника Руслана Кравченка. Його визнали винним у дисциплінарному проступку. Як з'ясувалося, Кравченко оформив документи для виїзду за кордон, самовільно взявши печатку ОГП.