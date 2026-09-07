Справа про колцентри: ВАКС відправив водія Кропиви під варту

Прокурор вимагав запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з можливістю застави у розмірі 20 мільйонів гривень. Але суддя знизив суму застави.

Вищий актикорупційний суд обрав запобіжний захід Сергію Куцому, водію заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиви, якого підозрюють у причетності до діяльності шахрайських колцентрів. На плівках НАБУ Куций фігурує під псевдонімом "Камрад". Сергія Куцого взяли під варту з альтернативою застави у 3 млн гривен. Прокурор наполягав на 20 млн, повідомляє УНІАН.

"Куций — це та особа, яка кожного дня виконувала завдання Кропиви. Особа чітко усвідомлювала свої дії", — сказав прокурор.

За версією слідства, Куций був учасником злочинної організації, яку очолював Кропива. Зокрема, він відповідав за безпеку під час поїздок Кропиви на службовому автомобілі та його зустрічей з іншими людьми. Також він використовував незареєстровані номерні знаки, отримував гроші від осіб, пов'язаних із колцентрами, та передавав їх Кропиві.

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Сторона звинувачення стверджує, що Сергій Куций допомагав Сергію Кропиві підтримувати зв'язок з іншими учасниками організації, брав участь у легалізації коштів та виконував інші його доручення.

Також прозвучали припущення, що водій Кропиви може переховуватися від слідства, впливати на свідків чи знищити ймовірні докази у справі.

"Куций з 2019 по 2026 рік перетинав кордон один раз, а у 2026 році вже 10 разів, зокрема тоді, коли кордон перетинав Кропива. Куций обізнаний про коло спілкування Кропиви, був у курсі його життєдіяльності. Щодо знищення доказів, є розмова про деталізовані заходи забезпечення, зокрема є розмова про кібербезпеку та захист телефонів. Говорили, зокрема, про дистанційне очищення телефону. Щодо впливу на свідків, то є розмова про підготовку дружини та матері (Куцого, — ред.)", — сказав прокурор.

Адвокати Куцого заявили, що нема жодного доказу факту "кришування" колцентрів та отримання неправомірної вигоди їхнім підзахисним.

Нагадаємо, 6 вересня ВАКС відправив під варту заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Зокрема, суд ухвалив рішення про тримання Кропиви під вартою з альтернативою 120 мільйонів гривень застави.

7 вересня, ВАКС відправив під варту на 60 днів Єлизавету Івахненко — співмешканку заступника Сергія Кропиви, з правом внесення застави у розмірі 20 млн гривень.